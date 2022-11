Cs exige a Adif que limpie la zona de seguridad de las vías en el barrio de La Princesa

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos exige al Gobierno central, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, que limpie con urgencia la zona de seguridad de las vías del tren en el barrio de la Princesa.

La portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, Noelia Losada, junto a vecinos de la zona ha visitado este tramo urbano. "El soterramiento de las vías del tren fue un proyecto transformador para Málaga. Cerró una cicatriz histórica, una barrera. Pero hoy por hoy seguimos sin acometer el bulevar Adolfo Suárez. Seguimos con estas imágenes de abandono. Y hay que cerrar los proyectos antes de acometer otros nuevos", ha advertido.

"No hicimos esa gran operación del soterramiento para tener este desastre en plena ciudad, este terrizo de aspecto vergonzoso. Urge que Adif actúe y urge que estos vecinos tengan las condiciones en su entorno que se merecen. Y por eso vamos a llevar este asunto al pleno de la semana que viene", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que si el Gobierno central no ayuda al menos deberá autorizar al Ayuntamiento a que lo haga, ya que los terrenos no son municipales.

Losada ha agregado que "Ciudadanos consideramos que es momento de que La Princesa y sus vecinos reciban la atención que merecen. Es un barrio que poco a poco despega, con nuevos proyectos de viviendas, una nueva salida a la Avenida Héroe de Sostoa, la eliminación de la superficie dedicada a la grúa que pasará a un futuro parking público, nuevas zonas de esparcimiento y una nueva biblioteca que promovemos desde una de las áreas que gestionamos, Cultura".

Cs ha criticado que "este abandono se traduce en suciedad, drogas, inseguridad y peleas". "Hablamos de una zona indigna para estos vecinos, muchos de los cuales se ven obligados a transitar por aquí", ha incidido Losada.

Por su parte, Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de La Princesa, ha lamentado el tiempo que vienen reclamando la limpieza de esta zona, entre las vías y el aparcamiento de la grúa municipal, junto a unas torres de nueva promoción y una pista deportiva. "Tenemos esta zona en un estado lamentable, peo no nos hacen demasiado caso. Reivindicamos que tengan un poquito de conciencia y que arreglen esto como sea, iluminando o vallando incluso", ha concluido.