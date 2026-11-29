Ciudadanos ejerciendo su derecho al voto en el Colegio Sagrado Corazón de Málaga. A 29 de noviembre de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro colegios electorales en la provincia de Málaga --dos en la capital, uno en Estepona y uno en Nerja-- cerrarán más tarde el acceso a las urnas estd domingo por demoras en la constitución de las mesas motivadas por distintos hechos.

Así lo ha dado a conocer la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, en el que precisa que el retraso más prolongado ha sido en el IES Sierra Bermeja de Málaga capital donde la constitución de la mesa se ha demorado 25 minutos porque los integrantes de una mesa han tardado en llegar.

Casi el mismo tiempo, 23 minutos, ha tardado en abrirse a los votantes una mesa en el Colegio Público Nuestra Señora del Carmen de Estepona al no encontrar los integrantes de la mesa un precinto que apareció posteriormente.

Por su parte, el Colegio madre Sacramento en Málaga ha tardado en abrir 12 minutos debido a la falta de urnas para el Senado que han sido trasladadas desde la Subdelegación del Gobierno.

Y por último, el CEIP Fuente del Baden de la localidad de Nerja,. en la Axarquía, ha acumulado un retraso de cinco minutos por dificultad en la gestión documental.

La representación del Gobierno central en la provincia explica que estos retrasos suponen que el cierre de los referidos colegios se va a producir con la demora registrada al iniciarse el proceso.

De otra parte la Subdelegación ha expuesto la normalidad generalizada y sin incidencias destacables en la jornada electoral en Málaga, donde a las 9.25 estaban ya constituidas las 1.778 mesas de los colegios electorales de la provincia. El colegio más madrugador en constituirse ha sido el de Comares, a las 8,00 horas.

El subdelegado del Gobierno accidental en Málaga, Iván Banderas, ha agradecido la labor de los 1.745 efectivos de la Policía Nacional, los 1.581 agentes de la Guardia Civil y 190 policías locales, que garantizan que todo discurra con total normalidad.

Ha hecho extensivo el agradecimiento a los 842 representantes de la administración y al conjunto de ciudadanos presentes en las mesas electorales para hacer posible el desarrollo de la jornada.