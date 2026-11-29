Papeletas de diferentes partidos políticos al Congreso de cara a las elecciones generales del 29N, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona ha acordado ampliar en 30 minutos el horario de votación en un colegio electoral de la localidad gaditana de Barbate, donde podrá ejercerse el derecho al voto hasta las 20.30 horas de este domingo 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, en la primera comparecencia ante los medios para informar sobre el inicio de la jornada de las elecciones generales de este 29 de noviembre junto a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

Del Canto ha detallado que la ampliación del horario de votación en este colegio electoral de Barbate por cuestiones "logísticas" y no por "grandes incidencias" es una de las incidencias más destacadas del inicio de la jornada electoral del 29N en toda España.

Las elecciones generales que se celebran este domingo 29 de noviembre han arrancado en toda Andalucía con la constitución, a las 09.25 horas, del 100% de las 10.495 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de la comunidad.

Los últimos colegios electorales en constituirse en Andalucía se localizan en las provincias de Málaga, en concreto tres en la localidad de Estepona, y Sevilla, una decena en los distritos Macarena Norte, Este-Alcosa-Torreblanca y San Pablo-Santa Justa de la capital.