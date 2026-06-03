Cuatro heridos tras colisionar un coche con la mediana en la A-7 en Estepona (Málaga)

Efectivos del CPB intervienen tras un accidente en la A-7 en Estepona - CBP

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este miércoles tras colisionar un vehículo contra la mediana en la A-7 en el municipio malagueño de Estepona.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha indicado que los hechos han tenido lugar sobre las 06,15 horas cuando han alertado de una colisión de un vehículo con la mediana en la A-7, en el kilómetro 1.065, sentido Cádiz, en el término municipal de Estepona.

De inmediato, han dado aviso al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, a los servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de carreteras.

Así, una dotación del CPB de Estepona ha intervenido en el accidente de tráfico en el que hay solo un vehículo implicado, con cuatro ocupantes. Los efectivos de los bomberos ha tenido que excarcelar a uno de ellos de la parte trasera del coche, que junto con los otros tres han sido atendidos por los Servicios Sanitarios del 061, según han informado desde el CPB.

De igual modo, el CPB ha llevado a cabo labores de prevención y de retirada de restos del turismo de la calzada. Por su parte, mantenimiento de carreteras se ha ocupado de la limpieza.