Cueva de Nerja (Málaga) obtiene un recurso multimedia para acercar el arte rupestre de la cavidad a los visitantes

Art-Points es un proyecto de la Asociación Caminos de Arte Rupestre Prehistórico: un panel con QR para acceder a numerosa información

NERJA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La Fundación Cueva de Nerja (Málaga) ha obtenido el recurso multimedia de Art-Points con el que se busca acercar el arte rupestre de la cavidad al público y que se encuentra dentro del marco de acciones enfocadas hacia la entrada en la Lista Mundial de la Unesco dentro de la candidatura conjunta de doce cuevas decoradas de la provincia de Málaga.

Para ello, el Instituto de Investigación Cueva de Nerja ha solicitado a Art-Points la colocación de este panel con recursos digitales. Según señalan desde la Fundación Cueva de Nerja en un comunicado, el objetivo es dar a conocer de una forma más exhaustiva el arte prehistórico que alberga la gruta, atendiendo a la demanda de los visitantes, y que no puede mostrarse en el recorrido debido tanto a su fragilidad como a las dificultades de acceso de las zonas elegidas por aquellos creadores prehistóricos.

El panel Art-Point se ha instalado en el recinto de la Cueva de Nerja, en la plaza de los Descubridores, donde se encuentra la zona de acceso a la cavidad, escaneando el QR el visitante podrá obtener información sobre el arte rupestre del yacimiento y, además, información turística de la localidad de Nerja y de la comarca de la Axarquía malagueña.

Esta iniciativa se ha desarrollado entre la Cueva de Nerja y la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Nerja, con enlaces de información en la Oficina Municipal de Turismo y en Museo de Nerja.

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO Y EL ARTE RUPESTRE

Art-Points es un proyecto gestionado desde los Itinerarios Culturales Europeos auspiciados por la CEE (NextGenerationEU) y está vehiculado a través del CARP (Caminos del Arte Rupestre Prehistórico). Este itinerario cultural Europeo moviliza anualmente una cifra de 2.800.000 turistas con interés en el patrimonio rupestre.

Los dispositivos y el software instalados, y especialmente diseñados para los enclaves en los que se instalan, se tramitan a través de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España.

El Art-Point es un recurso multimedia que permite complementar las visitas que se realizan a los destinos rupestres y que está encuadrado en las propuestas impulsadas desde los Itinerarios Culturales Europeos. Art-Point ofrece una completa guía digital que permite mostrar desde imágenes o vídeos hasta recursos para interpretación en lenguaje de signos o apoyo para invidentes.

Con esta nueva acción la Cueva de Nerja aporta más información sobre el arte que alberga y que no se puede visitar. Así, viene a sumarse a los datos e imágenes que ya se muestran tanto en la sala de Realidad Virtual del recinto de la cavidad como en el Museo de Nerja, perteneciente a la Fundación Cueva de Nerja.