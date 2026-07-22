Cuevas Bajas (Málaga) celebra este fin de semana su IV Fiesta del Agua y la Siembra

Cartel de la IV Fiesta del Agua y de la Siembra de Cuevas Bajas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuevas Bajas (Málaga) celebra este fin de semana, los días 25 y 26 de julio, la IV Fiesta del Agua y la Siembra con música, juegos, talleres, actividades en el río Genil, senderismo y una ruta cultural.

La diputada provincial, María Dolores Vergara, ha presentado este miércoles el evento junto al alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, y ha destacado la importancia de esta fiesta, que pone en valor los atractivos del municipio y de su entorno natural. "Es todo un referente en la provincia de la cultura, las tradiciones y el turismo de interior", ha añadido.

Vergara ha incidido también en el apoyo de la Diputación a las actividades que organizan los pueblos de la provincia para mantener y difundir actividades tradicionales, como la siembra del producto estrella y emblemático de Cuevas Bajas, la zanahoria 'morá', que ayuda a la promoción turística.

De hecho, el color morado en Cuevas Bajas ya no es exclusivo de su zanahoria, sino que también predomina en murales, pasos de peatones, papeleras y barandillas, que dan color al casco histórico.

"Desde la institución provincial apostamos por la conservación de las tradiciones, la puesta en valor del patrimonio cultural y natural y la dinamización económica a través del turismo" ha subrayado Vergara.

Lara ha explicado que esta fiesta se liga al inicio del trabajo agrícola para la producción de zanahoria 'morá'. "Los agricultores hacen posible ahora, en verano, que sea un producto singular, cultural y turístico, cosechado y esperado por todos nosotros cada mes de diciembre". "Ahora celebramos el momento de la siembra, donde el agua del Genil es fundamental", ha añadido.

"Hay pueblos con historia y pueblos que saben contarla. Y Cuevas Bajas tiene ambas cosas" ha destacado el alcalde a la vez que ha asegurado que "este evento no es solo una fiesta, es un proyecto de pueblo, que nace con nuestras raíces, que protege nuestro patrimonio y que mira el futuro convencido de que el mayor tesoro que puede tener un municipio es su identidad".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La jornada del sábado 25 de julio comenzará a las 9,00 horas en las huertas, donde tendrá lugar el taller de siembra de semillas. Asistirán componentes del colectivo Puro Huerto y del AMPA Genil del CEIP San Juan Bautista de Cuevas Bajas.

Posteriormente, en la piscina municipal, se podrá degustar un desayuno con mollete 'morao' y 'moraíto', ambos sin gluten, y más tarde se realizarán actividades de kayak y rafting en el río Genil, que requieren inscripción previa.

A las 20,00 horas, comenzará la verbena 'Ponte Morao' en el recinto de la piscina municipal, donde los asistentes que acudan vestidos de este color podrán participar en sorteos y conseguir premios.

Talleres, música y diversión serán los protagonistas de la velada y, como cada año, habrá un pregón infantil dedicado a las familias cueveñas emigradas a Torrejón de Ardoz (Madrid) y La Bisbal d'Empordà (Girona).

Junto al escenario habrá una pantalla gigante en la que, además de la canción de 'Juanita la Morá', se podrá disfrutar con vídeos, sorteos y showcooking de La Fábrica con el chef Rubén Antón. Además, se desarrollará el juego de realidad virtual 'Atrapa a Juanita', en el que la zanahoria 'morá' es la protagonista y habrá un premio para la mejor puntuación.

El domingo 26 de julio, a las 8,00 horas, junto a la Iglesia y el albergue de peregrinos se dispondrá una lanzadera hacia la aldea de El Cedrón. El recorrido de tres kilómetros del Camino Mozárabe de Santiago comenzará en el Mirador de El Cedrón y llegará al puesto auxiliar de la Guardia Civil, donde se descubrirá el primer mosaico del centro de interpretación abierto ¡Alto a la Guardia Civil!, que recordará la historia del bandolerismo en la zona. Cuevas Bajas pertenece a la ruta 'Tierras de José María El Tempranillo'.

En este tramo se encuentra la Flecha Jacobea más grande de España, obra de Daniela Miazzo y la empresa de estrategia Kapikúa, con 50 metros de largo, que apunta a la Catedral de Santiago, situada a 1.157 kilómetros de la 'Villa Morá'.

La fiesta llegará a su colofón con una ruta cultural, el juego del porrón, el taller de 'Aprende a beber en botijo' y la degustación de paella 'morá'.

"En esta cuarta edición hemos conseguido unir tres símbolos de Cuevas Bajas: la tierra, representada por la zanahoria 'morá'; el camino, representado por el Camino Mozárabe de Santiago y por la Flecha Jacobea más grande de España; y la historia, representada por el centro de interpretación abierto de homenaje a la Guardia Civil" ha concluido Lara.