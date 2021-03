Díaz advierte de que se ha "roto" la universalidad y la igualdad" en el sistema de salud

Pide a la Junta "humanidad, sensibilidad y sentido común"

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha advertido este viernes de que "se ha roto la universalidad y la igualdad en nuestro sistema de salud". Es más, ha afirmado, al respecto, que "el ejemplo más claro" es lo que pasó con las pruebas PCR y ha incidido en que "en la vacuna no puede pasar lo mismo".

Sobre la vacunación también Díaz ha incidido en que el proceso tiene que ser "transparente", añadiendo que "todos tenemos que conocer cómo se está llevando cabo" todo ello, ha insistido, para que "todo el mundo tenga la tranquilidad de que hay igualdad".

Así lo ha señalado Díaz en un acto en Málaga, junto con el secretario general del PSOE en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, y antes de una reunión con el grupo municipal socialista.

De igual modo, Díaz ha pedido al Gobierno de Andalucía "humanidad, sensibilidad y sentido común", asegurando que en ese camino "nosotros vamos a ayudar". "Los socialistas andaluces lo que queremos en todos los rincones de Andalucía es que, cuanto antes, se venza a la pandemia, se deje el virus atrás y podamos recuperar nuestra vida de siempre, nuestra vida cotidiana".

"El miedo que tienen la inmensa mayoría de los andaluces es a no contagiarse y a no perder su empleo o encontrarlo, si no lo tiene; y ambas cosas tienen que ser la prioridad de todos", ha advertido.

En este punto, se ha referido a las "imágenes que seguimos viendo de abuelos y abuelas de más de 85 años haciendo colas de pie en las puertas de los centros de salud para vacunarse", que, a su juicio, "no se corresponden con la esperanza que tiene que ser la vacuna, que es esperanza de vida" y ha pedido "humanidad".

"Humanidad con esos abuelos que están en municipios donde no han instalado centros de referencia para la vacunación", ha dicho, añadiendo, de igual modo, que "no se puede trasladar al enfermos de alzhéimer con más de 80 años diez, 15, 20 kilómetros para vacunarse; ni sacar con una grúa a una mujer con 91 años que lleva tres años en la cama para que la vacunen", ha dicho Díaz.

De igual modo, ha incidido en que "si la vacuna ha sido para todos la esperanza de vida se tiene que llevar a cabo con sensibilidad y de la manera más humana, con más piel y ternura posible para nuestros mayores".

Por otro lado, ha reclamado a la Junta "sentido común", asegurando que lo que está pasando en Mijas, Torremolinos o Benalmádena, municipios malagueños que, pese a tener baja incidencia en COVID, siguen en nivel 3 debido a que pertenecen el distrito sanitario Costa del Sol, "no tiene sentido".

En este sentido, ha señalado, como ejemplo, que un vecino de Mijas, Torremolinos o Benalmádena "puede venirse a Málaga después de las 18.00 horas a un comercio o un negocio, pero no lo puede hacer en su pueblo, en su municipio, teniendo la misma tasa de incidencia". Por ello, ha vuelto a insistir en que ello "no tiene sentido común".

"Si tiene el mismo número de contagios por cada 100.000 habitantes que Málaga por qué no tiene el mismo horario Mijas, Torremolinos y Benalmádena", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que tiene que haber "transparencia, sentido común y humanidad".

Por otro lado, ha criticado que "han llegado las vacunas antes que las ayudas a los negocios", lo que, significa, ha sostenido, que "hay un Gobierno que se ha puesto las pilas para que esas vacunas lleguen a la gente y la Junta se tiene que pone las pilas para que los comercios nos se cierren, la hostelería se mantenga abierta, el empleo salga adelante y haya horizonte de oportunidades, de crecimiento económico e igualdad para todos".