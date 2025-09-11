David de Miranda gana su primer Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' de la Diputación de Málaga

El jurado que se ha reunido este jueves ha decidido por unanimidad premiar la actuación realizada por el diestro onubense el pasado martes 19 de agosto, durante la feria taurina 2025, en la plaza de toros de La Malagueta, por el concjunto de la tarde. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El torero David de Miranda ha logrado su primer Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' que concede la Diputación de Málaga, según ha informado la institución en un comunicado.

El jurado de la trigésimo tercera edición, que se ha reunido este jueves, ha decidido por unanimidad premiar la actuación realizada por el diestro onubense el pasado martes 19 de agosto, durante la feria taurina 2025, en la plaza de toros de La Malagueta, por el conjunto de toda la tarde. En este sentido, se ha destacado especialmente su actuación al tercer toro de la tarde, de nombre Enamorado, herrado con el número 163, con 550 kilos de peso y de la ganadería de Victoriano del Río.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado el gran momento que vive la tauromaquia en la provincia, aumentando el número de espectáculos, reabriendo nuevas plazas de toros y consolidando las existentes. A su vez, Salado ha incidido en el respaldo de la afición que se ha congregado en la plaza, llenando en más de una tarde los tendidos de La Malagueta, y ha hecho hincapié en la labor que desempeña la institución provincial como "el gran timón de la tauromaquia en toda la provincia".

El jurado ha estado integrado por el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el director de Asuntos Taurinos de la institución provincial, Borja Ortiz; el responsable de la Unidad de Asuntos Taurinos, David Amador; Carlos Bueno y Antonio Roche, presidentes de La Malagueta, y por los expertos taurinos Ana María Romero, María Alba, Marta Jiménez, Manuel Fernández Maldonado, Juan Ortega, Juan Ramón Romero, José Luis Gálvez, Enrique Moya, Daniel Herrera, Francisco Javier Jurado 'Coco' y Antonio Montilla.

Además, como ya se hizo el año pasado, se ha contado con un representante de cada uno de los colectivos que coorganizan la Gala Provincial de la Tauromaquia, en la que se entregará el Estoque de Plata y cuya celebración está prevista durante el próximo mes de noviembre en el auditorio Edgar Neville de la Diputación.