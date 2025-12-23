Dcoop se adhiere a SBTi y se compromete a reducir emisiones en toda su cadena de valor

Dcoop ha diseñado una estrategia de descarbonización para sus industrias y proveedores, incluidas cooperativas y explotaciones agrícolas, con medidas entre las que figurarán programas de eficiencia energética o gestión eficiente de recursos, entre otros. - DCOOP

ANTEQUERA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Dcoop se ha adherido a la iniciativa internacional Science Based Targets (SBTi) y con ello se compromete a definir metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de su actividad tanto industrial como de cultivo dentro de su hoja de ruta climática alineada con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

A través de un comunicado, el grupo ha dado a conocer que ha diseñado una estrategia de descarbonización que alcanza no solo a sus industrias sino también a las de sus proveedores, incluidas cooperativas y explotaciones agrícolas, con medidas aún por concretar entre las que figurarán programas de eficiencia energética, gestión más eficiente de recursos y residuos, traspaso al uso de energías renovables, mejoras en la electrificación del parque logístico y prácticas agronómicas sostenibles.

Los objetivos de reducción de emisiones de Dcoop deberán contar con la validación del equipo de SBTi para garantizar que los compromisos adquiridos son coherentes con los criterios científicos que persigue la iniciativa, un movimiento global que aúna a miles de empresas de todo el mundo que reconocen el papel clave del sector privado en la lucha contra el cambio climático y en la transición hacia una economía baja en carbono.

La iniciativa fue creada por el Carbon Disclosure Project (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el World Resources Institute (WRI) y el World Wide Fund for Nature (WWF), y se ha convertido en uno de los principales referentes internacionales en materia de descarbonización corporativa.

A través de SBTi, las empresas definen y presentan objetivos de reducción de emisiones a corto y medio plazo, que son evaluados y validados por expertos independientes para asegurar que cumplen con criterios científicos rigurosos. Una vez aprobados, las compañías se comprometen a medir, reducir y comunicar de forma transparente sus avances. Los clientes de Dcoop adheridos a SBTi demandan a la cooperativa que alinee su estrategia de gestión empresarial con esta iniciativa lo que convierte al Grupo en un proveedor confiable para sus propios objetivos de sostenibilidad.