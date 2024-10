El decano de la Abogacía de Málaga anuncia que no se presenta a la reelección

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González, ha anunciado este jueves en su intervención en el 19 Congreso de la Abogacía de Málaga, que no se presenta a la reelección. "Nada me ha comprometido más en este tiempo, en nada me he implicado tanto, nada me ha ilusionado más en esta etapa que cierro ya", ha dicho.

En su discurso en la inauguración del encuentro, que se celebra hasta este viernes en Marbella (Málaga), González ha asegurado que este tiempo "ha sido para mí una de las etapas más apasionantes y gratificantes de mi vida, en la que he dado lo mejor de mí para que nuestro colegio pudiera dar lo mejor de sí, cada día trabajando con todos y aprendiendo de todos".

El también presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha asegurado que serán los compañeros quienes elijan quién le sucederá al frente del Decanato, pero ha señalado que tiene "la esperanza de que tras casi 250 años de historia de este colegio, una decana se ponga por primera vez al frente de la institución", lo que sería también "la primera decana de un colegio de la Abogacía en Andalucía".

"Creo que es el momento, con fuerza, con empuje, con una nueva visión que nos proyecte al futuro del colegio; lo que necesita nuestra profesión", ha aseverado González, quien ha indicado que la Junta de Gobierno ha contado en su composición "con el mayor número de compañeras de la historia"; "os puedo asegurar que su aportación ha sido decisiva en nuestra labor y nuestro compromiso con la igualdad ha sido siempre innegociable".

En este sentido, aunque aún no se han convocado oficialmente las elecciones, dos letradas han anunciado ya que presentarán candidatura al Decanato de la Abogacía malagueña, en concreto Regina Apalategui y Flor Carrasco.

González ha dicho ser "consciente de que las instituciones son quienes las conforman, sus trabajadores, sus equipos directivos y, cómo no, los compañeros y compañeras a los que servimos y dan sentido a todo este esfuerzo colectivo", por lo que ha destacado el trabajo "extraordinario" de todos los que forman el colegio malagueño para "elevar las cotas de excelencia de los servicios que ofrece".

FORMACIÓN Y CONGRESO

Según ha destacado, "nos hemos volcado en reforzar la formación", punto en el que ha subrayado la importancia de las actividades formativas, 387, realizadas. "Sin profesionales permanentemente formados y cualificados es imposible la prestación de servicios de calidad ni, por supuesto, competir en un mercado altamente especializado, exigente y global", ha resaltado.

De su balance, también ha hecho referencia a otros hitos como el cambio de imagen, la digitalización del colegio y la creación de las Oficinas de Desarrollo Profesional y de Defensa del Abogado. "Nos hemos volcado en atender las incidencias y problemas de los compañeros en su labor diaria, ofreciendo apoyo a los colegiados en situaciones de dificultad en sus relaciones con juzgados, tribunales u otros operadores jurídicos, así como en situaciones de vulnerabilidad o dificultad económica", ha señalado.

Se ha referido a la asistencia jurídica gratuita y al Turno de Oficio, "el orgullo de la profesión y de nuestro Estado de derecho" y ha señalado que "los letrados malagueños facturan a la Junta de Andalucía desde el año pasado un 40% más en guardias y por encima del 30% más en los servicios del turno". También ha expresado su implicación "a fondo para conseguir, como con razón reclaman muchos compañeros y compañeras mutualistas, unas condiciones dignas de jubilación".

González y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, han inaugurado el congreso y han coincidido en que se ha convertido en un encuentro "de referencia en el sector". También han participado el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), Federico Fernández; Marc Labbe, presidente de la Fédération des Barreaux d'Europe; y la concejala de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Marbella y diputada provincial, María Francisca Caracuel.

El consejero de Justicia ha destacado que este encuentro, que suma cerca de 3.000 inscritos, ha conseguido, "y eso no es fácil, ser un congreso de referencia en materia jurídica a nivel nacional y a nivel internacional" para poner sobre la mesa debates "de interés".

"En momentos de cambio, de transición, también de crisis, por qué no decirlo, de la Abogacía en muchos aspectos, es importante la pujanza y la manera en la que año a año el Colegio de Málaga consigue reabrir debates, poner encima de la mesa asuntos que son de mucho interés y demostrar que la Abogacía tiene futuro a pesar de las dificultades", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

Según ha señalado Nieto en su intervención, este encuentro "nos va a seguir demostrando que la Abogacía es una herramienta imprescindible para la sociedad, para poder estar en condiciones de defenderse de las amenazas que cada día se van produciendo" y ha subrayado temáticas que tratará, como la IA, los menores no acompañados o las viviendas.

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández, ha señalado que son ya 19 años en los que este congreso sirve "no solo para debatir sobre los desafíos y oportunidades de nuestra profesión, sino también para reafirmar el compromiso de la Abogacía con la justicia y el Estado de Derecho".

"Un congreso que puedo manifestar sin ningún género de dudas que es el más importante de España, lo que nos enorgullece al Consejo Andaluz", ha dicho Fernández, quien ha indicado que "además de ser un foro de intercambio de ideas, constituye el espacio adecuado para generar soluciones a los nuevos retos que enfrentamos".

Entre esos retos ha citado "el avance imparable de las nuevas tecnologías, la digitalización de los procedimientos, la creciente necesidad de adaptarnos a un mundo globalizado y la exigencia de una justicia cada vez más rápida y accesible", sin olvidar la "responsabilidad social" de los abogados.

LOS TEMAS DE LA PRIMERA JORNADA FORMATIVA

Tras la inauguración oficial del congreso jurídico se han celebrado varias mesas redondas y conferencias en las que se han tratado diversos temas de interés para los profesionales del derecho.

Los asistentes han podido debatir sobre los temas de la actualidad jurídica, con conferencias que han tratado cuestiones desde la parentalidad por subrogación y su normativa española o la Ley de Derecho a la Vivienda la inspección penitenciaria; hasta la regulación de las viviendas turísticas, entre otros.

En esta ocasión, cuenta con la novedad de tener una sala con traducción simultánea que facilita el acceso a abogados del ámbito internacional y de otras lenguas. "Ser una abogacía tecnológica y global es precisamente esto: aprovechar la innovación para acercarnos más, estrechar lazos y compartir conocimiento sea cual sea el rincón del planeta en el que nos encontremos", ha señalado Salvador González al respecto.

Este viernes tendrán lugar más ponencias y el congreso jurídico terminará con la jornada de clausura en la que participará el decano de la abogacía malagueña.