Declaran culpable al acusado del atropello mortal de un joven en Málaga que estaba inconsciente en el suelo

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable a un joven acusado del atropello mortal a otro cuando este estaba inconsciente en el suelo a causa de una pelea entre otras personas a la salida de una discoteca en Málaga capital y culpable también de arrollar a varios amigos del anterior, que resultaron heridos.

Así lo han asegurado fuentes judiciales este martes tras la lectura del veredicto, en el que los miembros del Tribunal popular consideran al acusado culpable de un delito de asesinato y de otros tres de tentativa, y en el que aprecian las circunstancias que atenúan la pena de reparación parcial del daño y confesión.

Los hechos sucedieron en mayo de 2022 en la puerta de una discoteca. El acusado celebraba su cumpleaños con amigos, al igual que la víctima con su grupo. A la salida, se estaba produciendo una pelea entre otros jóvenes que se agredían con botellas de cristal y en esa pelea alguien dio un botellazo a la víctima, que cayó al suelo inconsciente, yendo sus amigos a ayudarle.

Según las acusaciones, mientras, el procesado y sus amigos fueron al coche y cuando circulaban por la zona el copiloto recibió un golpe, que le hirió, tras lo que el conductor "realizó un brusco e inesperado" cambio de sentido y "embistió a toda velocidad, de forma intencionada" al grupo de jóvenes, de forma que la víctima fue arrastrada 13 metros y falleció y otros tres salieron despedidos.

El acusado negó que quisiera arremeter contra el joven y sus amigos y aseguró que solo quería huir del lugar. "No hice nada intencionadamente. No era consciente de lo que sucedió", señaló el procesado en el juicio, en el que insistió en que "estaba asustado". Una declaración que no han validado los jurado.

Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía ha confirmado la petición de 20 años de prisión por el delito de asesinato en concurso con el de conducción temeraria; y diez años por cada uno de los tres delitos de asesinato en grado de tentativa, han indicado fuentes judiciales. La acusación particular, que representa a la familia del fallecido, solicita 25 años por un delito de asesinato.

Asimismo, se ha celebrado una vista para determinar si se prorrogaba o no la situación de prisión del acusado, en la que las acusaciones se han mostrado a favor de dicha prórroga, mientras que la defensa se ha opuesto, al considerar que tiene arraigo familiar. Finalmente, la magistrada-presidenta del Tribunal la ha acordado debido a la elevada pena que se le podría imponer.