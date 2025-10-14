El delegado del Gobierno descarta el homicidio en el caso de la muerte de un matrimonio en Coín (Málaga)

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

El detenido en relación con el tiroteo en Marbella reconoce los hechos ESTEPA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha descartado el homicidio en el caso del hallazgo de un hombre y una mujer, matrimonio, hallados muertos este pasado domingo en el interior de una infravivienda en la zona de Arroyo de las Piedras, en el municipio malagueño de Coín.

"No hay ningún tipo de indicio, ni aparente ni que haya desvelado la autopsia que ya se ha practicado, que indique que haya habido una persona ajena al matrimonio, que haya podido haber algún tipo de ataque o de lesión provocada por una tercera persona. Es decir, se descarta en este preciso momento que haya habido algún tipo de homicidio", ha dicho Fernández cuando ha sido preguntado por los periodistas por este suceso este lunes en Estepa (Sevilla).

El representante del Ejecutivo ha añadido que aún hay que terminar de hacer las pruebas pertinentes, en este caso los estudios toxicológicos, a los cadáveres, y ha detallado que estos pueden tardar aproximadamente un mes "para determinar si ha habido algún tipo de ingesta de algún tipo de sustancia que haya podido provocar la muerte". "Pero por lo pronto se descarta la acción de una tercera persona a esta pareja", ha insistido.

DETENIDO POR TIROTEO EN MARBELLA RECONOCE LOS HECHOS

Por otro lado, Pedro Fernández también ha respondido a las preguntas sobre el tiroteo que se saldó este pasado lunes con un hombre de 38 años herido en Marbella y un joven de 20 años detenido en relación con los hechos en la ciudad gaditana de Algeciras

"Hay una persona detenida, ha sido detenida concretamente en Algeciras. Se hizo un seguimiento muy escrupuloso por parte de la Policía Nacional, también contactando con Policía Local con la identificación de una matrícula, que fue la que llevó, precisamente, a la detención de una persona que ha reconocido que, efectivamente, fue el autor de estos disparos", ha expuesto.

Fernández ha añadido que en este suceso, que ocurrió en la madrugada de este pasado lunes en el entorno del Palacio de Congresos de Marbella, "se produjeron varios disparos, que afortunadamente no provocaron lesiones graves en la víctima".

"Lo importante es que está detenido el presunto autor material de estos disparos, y a disposición, lógicamente, policial e inmediatamente a disposición judicial", ha concluido.