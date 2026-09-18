Denaes y Vox ponen el foco en la falta de inversiones en la Andalucía interior y buscan soluciones a la desconexión

El director de Denaes, Iván Vélez, y el presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, comparecen ante los medios de comunicación antes del inicio del acto 'La Andalucía silenciada: tradición, identidad y abandono' en Ronda. - VOX

RONDA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Observatorio de la Nación celebrado por la Fundación Denaes este viernes en Ronda (Málaga), con la presencia de miembros de Vox, ha centrado sus objetivos en buscar soluciones a los problemas de la Andalucía "silenciada" y los territorios del interior de la comunidad, "con más problemas de desarrollo que la zona costera".

El director de Denaes, Iván Vélez, ha señalado que este Observatorio de la Nación es el formato de actividad con el que desde la fundación se abordan temas que son "candentes, de actualidad e importantes para la defensa de la nación española".

En este caso, en Ronda, se ha puesto el foco en el hecho de que Andalucía, "configurada como una comunidad autónoma, tiene dos velocidades". "Existe una costera y una interior, y hay cierto abandono en esta última", ha apuntado en una nota Vélez, para quien esta realidad también tiene "mucho que ver" con los efectos del estado autonómico.

En esta línea, han indicado que desde Denaes buscaban analizar los problemas de esta Andalucía interior en cuanto a infraestructuras, defensa de sus raíces y tradiciones, "o la falta de oportunidades de desarrollo económico". "Todo ello para aportar soluciones factibles que permitan la supervivencia y la expansión de los pueblos", han enfatizado.

Por su parte, el presidente de Vox Málaga y diputado autonómico, Antonio Sevilla, que también ha estado en la presentación de esta jornada, que se ha celebrado en el Casino de Ronda, ha destacado la "paradoja" de este municipio que, "a pesar de contar con importantes datos turísticos, ha perdido más de un 4% de población durante la última década".

Esto, ha advertido, es el resultado de "la pérdida de oportunidades en los municipios interiores y la falta de inversiones por parte de las diferentes administraciones".

"La pérdida de conectividad ferroviaria o que tengamos al municipio de Ronda, con más de 30.000 habitantes, como el más alejado de una autovía son problemas que llevamos denunciando desde Vox en el Parlamento en los últimos cuatro años y esto es lo que vamos a poner sobre la mesa", ha explicado.