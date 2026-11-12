Desalojan el centro de Salud de San Pedro Alcántara en Marbella y activan protocolo por una maleta abandonada

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MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud de San Pedro Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella, ha sido desalojado tras la indicación de la Policía Nacional, que ha activado el protocolo correspondiente ante la presencia de una maleta abandonada en la zona.

Según han confirmado desde la Policía Nacional, ante las diversas llamadas recibidas, se ha activado el protocolo con presencia de unidades Tedax y guías caninos en las inmediaciones del citado centro de salud por la presencia de una maleta abandonada.

De igual modo, desde la Junta de Andalucía han incidido en que por indicación de la Policía Nacional, ante un aviso de colocación de "un posible artefacto explosivo", se ha procedido al desalojo y las autoridades han acordonado la zona.

Cabe recordar que este pasado martes, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo en pleno centro de Málaga debido a una maleta sospechosa, que resultó ser una falsa alarma.

La maleta sospechosa fue localizada en la intersección entre calle Córdoba y avenida Manuel Agustín Heredia, en Málaga capital, y tras ser inspeccionada por las unidades competentes de la Policía Nacional se confirmó que no contenía sustancias explosivas.