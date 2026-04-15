Desconvocados los paros parciales previstos para el jueves en el metro de Málaga

Archivo - Metro de Málaga en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del metro de Málaga ha informado de que, tras la reunión extraordinaria de negociación mantenida este miércoles con la dirección de la concesionaria, "se ha producido un acercamiento entre las partes", por lo que quedan desconvocados los paros parciales previstos para este próximo jueves, "si bien todavía no se han alcanzado plenamente los mínimos demandados por la plantilla".

En concreto, la representación de las personas trabajadoras ha decidido desconvocar la jornada de huelga prevista este jueves, día 16, "con el objetivo de favorecer la continuidad del diálogo y avanzar en la búsqueda de un acuerdo".

Desde el Comité de Empresa han subrayado en un comunicado que "esta decisión responde a un ejercicio de responsabilidad y a la voluntad real de negociación que la plantilla ha venido demostrando a lo largo de todo el conflicto, priorizando en este momento la posibilidad de seguir acercando posturas".

Ambas partes han quedado emplazadas a continuar la negociación este jueves "con el objetivo de seguir avanzando en los aspectos aún pendientes y tratar de desbloquear definitivamente la situación".

No obstante, desde la representación social han insistido en que, "para que pueda alcanzarse un acuerdo, resulta imprescindible que la empresa concrete avances que den respuesta a las reivindicaciones fundamentales de la plantilla, tanto en materia salarial como en aspectos clave de la organización del trabajo".

El Comité de Empresa ha recordado que el conflicto "sigue abierto y que la desconvocatoria de esta jornada de huelga no implica, en ningún caso, la renuncia a las movilizaciones, que podrían retomarse si no se produce un avance real en la negociación".

Por último, han reiterado que "cualquier propuesta que suponga un avance significativo será trasladada a la asamblea de personas trabajadoras, que será quien tenga la última palabra".