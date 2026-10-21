Detenido en Fuengirola (Málaga) con más de cinco kilos de 'tusi' y 1,5 kilos de cocaína y hachís

Operación de la Guardia Civil que se salda con un detenido tras intervenir más de cinco kilos de 'tusi' y 1,5 kilos de cocaína y hachís - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido más de cinco kilos de 'tusi' (también llamada 'cocaína rosa') y han procedido a la detención de una persona en la localidad malagueña de Fuengirola por delitos de pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas de hachís y cocaína y al blanqueo de dinero de millones de euros procedente del narcotráfico.

La actuación está encuadrada en el marco de una investigación de más de dos años por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, en cuya explotación se llevaron a cabo el pasado año 2025 una treintena de registros en Almería, Málaga, Granada y Alicante, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La intervención de la droga tuvo lugar el pasado mes de septiembre, cuando se realizaron un total de tres registros en inmuebles y establecimientos situados en las localidades malagueñas de Fuengirola y Mijas.

Tras los registros, se intervinieron más de cinco kilos de 'tusi', una de las aprehensiones más importantes de esta droga en territorio nacional, así como medio kilo de cocaína y un kilo de hachís, junto con utensilios para preparar las sustancias estupefacientes de cara a su posterior venta.

Además, se procedió a la detención de una persona, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.

RELACIÓN CON UNA OPERACIÓN INICIADA EN 2024

Este operativo forma parte de actuaciones policiales en curso para esclarecer la estructura y funcionamiento de una presunta organización criminal sobre la que se inició una investigación el pasado año 2024, y en cuya fase de explotación se llevaron a cabo una treintena de registros en Almería, Málaga, Granada y Alicante.

Además, se persigue dilucidar las posibles conexiones de los integrantes de la red con las actividades de distribución de sustancias estupefacientes y con el movimiento de los beneficios económicos obtenidos ilícitamente.

La explotación inicial de la investigación tuvo lugar a finales del año 2025 en la denominada operación 'Dolmen/Erytheia' y se saldó con la intervención de más de una tonelada de hachís, 20 kilos de cocaína y numerosas armas de fuego, además de una treintena de detenciones. En el ámbito patrimonial, se realizó el embargo judicial de inmuebles valorados en más de seis millones de euros y casi un centenar de cuentas bancarias, además de la incautación de cerca de un centenar de vehículos y embarcaciones por valor de un millón de euros.