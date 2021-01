Detenido en Málaga un falso técnico de gas por asaltar a un octogenario al salir de su casa

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un falso técnico del gas, un hombre de 33 años y nacionalidad española, por el presunto asalto a un octogenario, quien sufrió, en el ataque, la pérdida de dos piezas dentales y la fractura de tres costillas.

Hay una segunda persona arrestada en relación con estos hechos; se trata de un antiguo vecino de la víctima, que habría facilitado al agresor información sobre las circunstancias personales del perjudicado, además de facilitarle la huida en vehículo.

El robo con violencia tuvo lugar el pasado día 23 de noviembre. El cuidador de un hombre de 80 años dio la voz de alerta tras encontrarle en el suelo del rellano de la planta de su vivienda, en Málaga, con múltiples lesiones.

Según las pesquisas, el anciano había sido asaltado, al salir de su domicilio, por un hombre que vestía indumentaria propia de un técnico de suministros, han informado desde la Comisaría provincial en un comunicado.

Momentos previos a la agresión, la víctima recibió la inesperada visita de un hombre que le manifestó ser un técnico del gas y a quien no facilito la entrada al domicilio. Tras mantener un diálogo con este tras la puerta, el morador del inmueble, que vive solo, le explicó que no tenía servicio de gas contratado y que, por tanto, no le facilitaba el acceso. A continuación, el sospechoso se despidió.

Al cabo de un tiempo prudente de la visita del técnico, el octogenario se dispuso a salir a la calle, siendo sorprendido en el rellano de la vivienda por un individuo que le propinó una brutal paliza, ocasionándole la pérdida de dos piezas dentales, la fractura de varias costillas y heridas de consideración en nariz y sien; lesiones por las que necesitó ser ingresado en el hospital.

En el asalto, el presunto agresor le arrancó del cuello una cadena con unas medallas de oro y le robó, además, un maletín con diversos efectos.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Robos Compraventas de la Comisaría Provincial de Málaga, se centró en el entorno más cercano de la víctima, al sospechar los investigadores que se trataba de un asalto planificado, en el que los responsables conocían los movimientos y circunstancias personales del perjudicado.

Continuaron con arduas gestiones para el esclarecimiento de los hechos, los funcionarios detectaron que las joyas robadas al anciano habían sido vendidas en establecimientos de compraventa de oro de la capital malagueña. A partir de esta diligencia se estableció un dispositivo que finalizó con la detención del presunto responsable de la agresión y vendedor de las joyas, el cual obtuvo unos 600 euros en la venta.

También fue arrestado su supuesto compinche, de 49 años y nacionalidad española, antiguo vecino del octogenario, por facilitar los desplazamientos en vehículo al autor material y proporcionar información sensible de este.

Ambos investigados tienen numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio; el agresor también por delitos contra las personas.