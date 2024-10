Detenido en Málaga un hombre con conocimientos en descifrado de candados con clave tras robar en taquillas de gimnasio

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 36 años por su presunta responsabilidad en la comisión de siete robos con fuerza en taquillas de un gimnasio en la capital malagueña.

Tras darse de alta por un día en el establecimiento deportivo, el sospechoso accedía al complejo y, a continuación, actuaba contra los candados de los armarios que contenían las pertenencias de otros usuarios.

Según las averiguaciones, el arrestado conocía cómo descifrar los candados con combinación, que no requerían del uso de llaves, y, tras franquearlos, se apoderaba de los objetos de valor que encontraba a su paso. Tras su puesta a disposición judicial, el arrestado ha ingresado en prisión provisional, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Distrito Norte de Málaga, se centró en identificar y localizar al artífice de un cúmulo de robos perpetrados recientemente en taquillas de un gimnasio situado en el barrio malagueño de Teatinos.

Las diligencias practicadas por la Policía posibilitó la rápida identificación del sospechoso, un hombre que se desplazaba desde la provincia de Granada para cometer los ilícitos penales.

El modus operandi del investigado consistía básicamente en darse de alta, por un solo día, en el establecimiento deportivo para pasar desapercibido entre los mismos usuarios. Una vez dentro del establecimiento, el falso deportista se dirigía a la zona de taquillas y operaba contra los candados con clave de apertura.

Finalmente, tras apoderarse de los objetos de valor, volvía a cerrar los candados para no levantar sospechas. Algunas de las víctimas no se percataban inmediatamente del robo, al no observar signos de forzamiento en los candados.

Así, no era hasta que comprobaban el interior de sus bolsos y mochilas cuando echaban en falta parte de sus pertenencias, en la mayoría de los casos dinero y objetos de valor. Los agentes detuvieron al sospechoso, esclareciendo un total de siete denuncias por estos hechos.