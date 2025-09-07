Un detenido en relación con una grave agresión a un joven con un vaso en San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga)

Fotografía de recurso de un vehículo y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

El suceso, tras el que un joven de 24 años tuvo que ser hospitalizado, ha tenido lugar en la madrugada de este domingo

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 35 años ha sido detenido por la Policía Nacional en relación con una grave agresión, supuestamente con un vaso de cristal, en la que un varón de 24 años ha resultado herido este domingo en la localidad de San Pedro Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella.

Así lo han confirmado fuentes policiales a Europa Press, que han precisado que al detenido se le imputa un delito por lesiones graves al joven que tuvo que ser evacuado a un hospital de la zona en torno a las dos de la madrugada al presentar heridas de gravedad en el cuello.

Por su otra parte, y según información aportada por el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos han tenido lugar en torno a las 01.30 horas en la plaza de la Libertad de San Pedro Alcántara, núcleo de población que hasta la jornada de este domingo celebra sus fiestas locales.

El 112 recibió un aviso en el que se informaba de que dos hombres habían agredido a otro en el mencionado lugar, por lo que el servicio de Emergencias movilizó a Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

Según el reporte de los policías locales, al agredido "le habían reventado" un vaso en la cabeza. Los servicios sanitarios del 061 trasladaron al herido al Hospital Universitario de la Costa del Sol.