Detienen en Málaga a un hombre por agredir a su pareja, a la que agarró por el cuello y lanzó contra el suelo

Archivo - Coche de la Policía Local de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha detenido a un individuo como presunto autor de dos delitos de lesiones, uno de ellos en el ámbito de la violencia de género, por haber supuestamente agredido a su pareja, agarrándola por el cuello y lanzándola contra el suelo.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Málaga ha explicado que los hechos tuvieron lugar el 31 de agosto sobre las 05,50 horas en el Distrito Norte, cuando la Sala del 092 de Policía Local recibió una llamada que alertó de que se estaba produciendo una agresión.

Ante la gravedad del requerimiento, los agentes se dirigieron al lugar y observaron en la puerta de la vivienda a dos mujeres nerviosas y llorando, además de presentar enrojecimientos visibles en cuello y torso.

Al parecer, todo comenzó con una discusión entre la pareja en la que el individuo respondió, según el testimonio relatado, "de forma violenta arrojando un televisor a la mujer, para posteriormente, agarrarla por el cuello y tirarla al suelo".

En el momento de los hechos, en el domicilio se encontraba una amiga de la víctima que intentó interceder para que cesara la agresión y a la que el individuo también agarró por el cuello y lanzó al suelo, golpeándola en cabeza y boca.

Debido a todo lo sucedido, los agentes detuvieron al hombre, al que leyeron sus derechos y que fue trasladado a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial.

Desde la Policía Local de Málaga han recordado que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.