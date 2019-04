Díaz (Cs) destaca que Antequera "lo tiene todo" para ser "el epicentro de las comunicaciones ferroviarias" en Andalucía

Publicado 25/04/2019 13:07:23 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno de Ciudadanos (Cs) por Málaga al Congreso, Guillermo Díaz, ha asegurado que "Antequera lo tiene todo para ser el epicentro de las comunicaciones ferroviarias en Andalucía".

Así, en una visita a la ciudad antequerana, el candidato ha destacado que su formación "ha dado por fin el impulso definitivo desde el Gobierno andaluz al Puerto Seco" y ha añadido que el Gobierno de la nación "tiene que avanzar en este mismo sentido, ponerse las pilas para conectarlo con el de Algeciras".

En este sentido ha abogado por que el nudo de Almodóvar del Río sería la forma de comunicar el AVE de Málaga con Sevilla, "no el proyecto que hizo el PSOE en su día", y ha añadido que "por eso el PSOE no puede estar en el Gobierno para gestionar estas cosas".

Ha recordado que los socialistas "prometieron la A-92 ferroviaria, gastaron 250 millones de euros, y ahora es la A-92 de las lagartijas, porque está sin terminar".

Por otro lado, el candidato naranja ha calificado de "vergüenza" la baja dotación de la Policía Nacional en Antequera, que tras asumir la seguridad de los dólmenes o la ampliación de su espacio de actuación en las pedanías de Antequera, "no es normal que la dotación de la Policía Nacional esté muy por debajo de lo que recomienda el catálogo de plantilla".

También se ha referido a la situación de los municipios de Teba y Campillos, afectados por las graves inundaciones de octubre pasado. "Quiero aprovechar para denunciar que no han llegado las cacareadas ayudas tras la gota fría, que causó estragos".

Seis meses después, ha abundado Díaz, "el Gobierno mantiene el abandono y eso que hicieron un Consejo de Ministros y todo. Pedro Sánchez se vino con el 'Falcon' y si te he visto no me acuerdo", ha concluido.