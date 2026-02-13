Diez diseñadores de Málaga de Moda desfilan en la X Feria Internacional de Moda Flamenca de Málaga

Cartel de Fimaf 2026 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diez diseñadores adheridos a la marca Málaga de Moda de la Diputación desfilan en la X Feria Internacional de Moda Flamenca de Málaga (Fimaf), que se celebra este sábado y domingo en el Museo de la Moda y el Automóvil de Málaga (MAM) con más de 30 creadores andaluces. Melisa Lozano, Inma de la Riva, José Galvañ, Viva la Feria, Teressa Ninú, Cándido Luis, Rocío Montserrat y Susana Zamora serán los creadores de Málaga de Moda que mostrarán sus creaciones en los desfiles de Fimaf, mientras que Julieth Joyas y A.V. Verdú estarán presentes en la zona expositiva.

La diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, ha destacado la apuesta de la Diputación por los creadores malagueños, a los que acompaña en eventos especializados donde encuentran el mejor escaparate para su trabajo y oportunidades de negocio para seguir creciendo.

Fimaf, feria en la que la Diputación ha participado a lo largo de numerosas ediciones con sus marcas adheridas, comenzó en 2010 en Marbella bajo el nombre de Marbella Flamenca, un proyecto inicial que, de la mano de diseñadores, instituciones, modelos, medios de comunicación y un público fiel, fue evolucionando hasta convertirse en un evento consolidado, con identidad propia y una clara vocación cultural. Actualmente, la feria es reconocida como un referente de la moda flamenca, un espacio donde el talento andaluz ha encontrado visibilidad, reconocimiento y proyección.

La décima edición se celebra en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, un enclave que representa la unión entre patrimonio, historia y moda. Con motivo del aniversario, el evento cuenta con una programación especial concebida para celebrar su recorrido y mirar hacia el futuro.

Así, Fimaf vuelve a apostar por el talento emergente con la celebración del Concurso Nuevos Aires Flamencos 2026, una plataforma para dar visibilidad a nuevas voces creativas del diseño andaluz. El concurso contará con la participación de 31 diseñadores y diseñadoras procedentes de distintos puntos de la provincia de Málaga y de Andalucía, además del desfile del ganador de la edición 2025, Pedro López.

El programa incluye también el desfile New Faces, protagonizado por jóvenes modelos alumnos y alumnas de la Escuela Nuevamoda, con estilismos de María José Perujo.

Los desfiles darán la bienvenida a firmas consolidadas y a propuestas emergentes que aportarán su visión personal de la moda flamenca, consolidando FIMAF como un espacio donde conviven tradición, innovación, artesanía y vanguardia.

Además, la feria contará con una zona expositora abierta al público donde darán a conocer su trabajo artesanal y creativo las firmas Julieth Joyas, A.V. Verdú, Maya Huel, Karamel, Ribes y Casals, Allure Beldi, Koki, Punto, Supreme Luxury Gold Club y Entre Olivos y Marismas.

Finalmente, Fimaf amplía su mirada a otras disciplinas artísticas y rinde homenaje al arte y la cultura andaluza, reconociendo trayectorias y aportaciones que han contribuido a enriquecer la identidad cultural.

Así, durante el evento se hará entrega de los Premios Alborada y Talento Andaluz Fimaf 2026, destinados a personalidades destacadas del ámbito de la moda, el arte y la cultura andaluza.

Estos reconocimientos ponen en valor el talento andaluz en todas sus expresiones y refuerzan los vínculos entre disciplinas creativas. El programa se completa con las actuaciones de la cantaora Chelo Soto, de David Martín Danza y de Ana Roma.