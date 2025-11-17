Diez heridos en Cañete La Real (Málaga) tras la colisión de un coche y una ambulancia que llevaba a siete pacientes. Un perro que acompañaba al conductor del turismo ha fallecido a consecuencia del impacto. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez personas han resultado heridas de distinta consideración este lunes en Cañete La Real (Málaga) tras un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados un turismo y una ambulancia. Se trata del conductor del coche, los dos conductores del vehículo sanitario y los siete pacientes que iban a bordo de este último.

En este sentido ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, cuya dotación de Ronda ha realizado una intervención en este siniestro en el que los heridos quedaron atrapados en los vehículos el kilómetro 22 de la carretera A-367 pasadas las 14.25 horas.

El CPB ha precisado que el accidente de tráfico entre el turismo y la ambulancia ha sido frontal, y que tras el mismo, los bomberos han tenido que excarcelar a los diez ocupantes de ambos vehículos. Todos ellos han resultado heridos de diferente consideración. Un perro que acompañaba al conductor del turismo ha fallecido a causa del impacto.

Además de realizar las tareas de excarcelación, los bomberos han colaborado con los servicios sanitarios para el traslado de los heridos a las ambulancias; y finalmente los efectivos de la dotación del CPB de Ronda han realizado labores posteriores de limpieza de la calzada.