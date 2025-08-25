Unas diez personas atendidas por una posible intoxicación alimentaria en la Feria de Málaga

Archivo - Feria de Málaga, Real del Cortijo de Torres - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras una posible intoxicación alimentaria en la Feria de Málaga, al parecer, tras consumir patatas asadas.

Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este 25 de agosto, sobre las 02.50 horas, en la avenida de las Malagueñas, según han explicado fuentes municipales, que han precisado que el 061 requirió a la unidad de Policía Local por una familia, dos adultos y dos menores, en estado de intoxicación en el citado lugar.

Posteriormente, cuando acudieron los agentes, los afectados manifestaron que habían consumido en un puesto de patatas asadas de la calle Paquiro y que poco después empezaron a sentirse mal con vómitos y diarrea.

Además, 061 informó que había más personas atendidas en el Clínico, por lo que la unidad se personó en el centro hospitalario. Finalmente, han sido al menos diez personas atendidas por los servicios sanitarios.

Por último, han señalado que el establecimiento ya estaba desmontado en el momento de la intervención policial, por lo que no se pudo hacer inspección. Está identificado y se remitirá informe al organismo sanitario competente, han precisado.

Por su parte, fuentes sanitarias han confirmado también que cuatro miembros de una misma familia fueron atendidos por un cuadro gastrointestinal en las Urgencias del Hospital Clínico de Málaga.

Se trata de dos hombres y dos mujeres que recibieron atención por el equipo de profesionales de este centro y que ya han recibido el alta en la misma madrugada de este lunes. De momento, desde el centro no tienen constancia de más casos. La incidencia, han precisado, ha sido comunicada a medicina preventiva, como suele ser habitual en estos casos.