La Diputación invierte 363.000 euros en el asfaltado de la carretera de acceso a Benarrabá y la mejora de un camino municipal - DIPUTACIÓN

BENARRABÁ (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga invierte 363.000 euros en el asfaltado de la carretera MA-8303, de acceso a la localidad malagueña de Benarrabá, y en el arreglo de un camino que comunica el municipio con Genalguacil.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado este lunes ambas actuaciones y ha incidido en "el esfuerzo inversor" que realiza la Diputación para mejorar las carreteras que forman la red viaria provincial y para facilitar y acortar las comunicaciones entre los municipios del interior, además de contribuir a reforzar la seguridad vial.

Por un lado, Atencia ha indicado que se realizan las obras de asfaltado de la carretera MA-8303, en un tramo de 2,85 kilómetros, desde la carretera paisajística Ronda Algeciras (A-369), adjudicadas a Canteras de Almargen, SL por 223.570,99 euros. Antes del extendido de la capa de aglomerado asfáltico, se ha realizado la nivelación de las zonas de la carretera que presentaban mayor deformación.

Para concluir los trabajos, se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud y en la intersección con la A-369.

La diputada ha explicado que es una actuación que se enmarca en el cuarto plan de refuerzo de firmes de las carreteras provinciales, que afecta a 63 kilómetros de 18 vías y que contempla una inversión global de 5,2 millones de euros.

Por otro lado, Atencia ha visitado otra obra financiada por la Diputación y ya concluida: la reparación de un camino que une Benarrabá con Genalguacil, cuyos trabajos ha realizado la empresa Miboli Contrucciones, SL por 140.134,93 euros. En este caso, la institución provincial transfirió el dinero al Ayuntamiento de Benarrabá, que se ha encargado de la contratación de la obra.

En concreto, se ha actuado en el término municipal de Benarrabá, en unos tres kilómetros de los seis que conforman el camino en esa localidad. Se ha saneado la plataforma donde las deformaciones eran más acusadas y en el resto del trazado se ha extendido un paquete de firme consistente, según los puntos de actuación, en zahorra artificial y una capa de aglomerado asfáltico. Además, en determinadas zonas se ha efectuado la contención de taludes mediante la ejecución de muros.

Atencia ha comentado que el arreglo del camino forma parte del Plan Vía-ble, puesto en marcha por la Diputación de Málaga para los ayuntamientos que soliciten obras de mejora de caminos públicos municipales que contribuyan a acortar tiempos o distancias de recorrido entre núcleos de población. Aún se está a la espera del inicio de obras en el tramo del término municipal de Genalguacil, pendiente aún de algunas autorizaciones en materia ambiental.

El itinerario por carretera actualmente existente entre ambos municipios supone circular por las siguientes vías: la MA-8303, la A-369, la MA-8305 y la MA-8304, con una longitud total de 20,4 kilómetros de recorrido y un tiempo de viaje de 37 minutos. El itinerario alternativo a través del camino incluido en el Plan Vía-ble supone una reducción en la distancia a tan solo nueve kilómetros, empleando para ello 25 minutos.