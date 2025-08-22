La Diputación lleva flamenco, música clásica, verdiales, canción de autor y teatro infantil a cinco municipios

MÁLAGA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga lleva desde este sábado, 23 de agosto, y hasta el próximo viernes, 29 de agosto, flamenco, música clásica, verdiales, canción de autor y teatro infantil a cinco municipios de la provincia.

José de Chaparro y Chaparro de Málaga estarán este sábado en Alozaina, y el domingo, la panda de verdiales San Isidro actuará en Periana y La Carpa Teatro llegará a Júzcar con un espectáculo infantil.

Además, el viernes 29 de agosto, la Orquesta Sinfónica de Málaga ofrecerá un concierto en la Real Colegiata de Santa María La Mayor de Antequera, y la cantautora Carmen París actuará en Istán con su espectáculo 'París al piano'. Todos los espectáculos son gratuitos, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Así, este sábado, 23 de agosto, a las 22.00 horas, el Mirador de Alozaina recibirá a Chaparro de Málaga. Este músico malagueño comenzó a tocar la guitarra a los seis años de edad de la mano de su padre, Domingo 'El Chaparro'. Más tarde, tuvo como profesores a José de la Vega 'Veguilla' y a Pedro Blanco.

Ha sido guitarrista habitual de José Manuel Ruiz Rosa 'El Chino de Málaga', con quien grabó el disco titulado 'Vieja Letanía', en el que también participaron Vicente Amigo y Remedios Amaya. Tiene varios premios a nivel nacional, ha tocado junto a Tomatito, Enrique de Melchor o Moraíto, entre otras figuras del flamenco, y ha acompañado a cantaores como Arcángel, Estrella Morente, Pepe de Lucía, Juanito Villar, Raimundo Amador, Parrita o Los Chichos. Ahora acompaña a la voz de su propio hijo, José de Chaparro.

VERDIALES Y TEATRO

Por otro lado, este domingo, 24 de agosto, a las 12.00 horas, la panda de verdiales San Isidro labrador de Periana llevará la fiesta de los verdiales a la Plaza de Rafael Alberti de su municipio.

Esta panda de verdiales nació en 1992 en Periana, y durante más de 30 años ha estado llevando por toda la provincia la Fiesta de Verdiales, el folclore vivo más autóctono y tradicional de Málaga. Pasado mañana, la panda actuará en su municipio de origen, que este fin de semana celebra su Feria de Agosto.

También el domingo, a las 19.00 horas, la compañía La Carpa Teatro llegará a la Plaza Virgen de Moclón de Júzcar con 'Súper raritos', un espectáculo infantil protagonizado por un serie de personajes especiales e irrepetibles que tienen la capacidad de aceptarse tal y como son y que mostrarán al público cómo cada uno tiene sus "rarezas" y cómo éstas son las que hacen única a cada persona.

Asimismo, la programación cultural de la Diputación continuará el próximo viernes, 29 de agosto, en la Real Colegiata de Santa María La Mayor de Antequera, un escenario incomparable para recibir a la Orquesta Sinfónica de Málaga, que interpretará obras del compositor Marco Frisina. Será a las 21.00 horas.

Ese mismo viernes, el municipio de Istán celebra La Velá, una jornada cultural nocturna con 16 espectáculos musicales. Uno de ellos, que llega de la mano de la Diputación, es la actuación de la cantautora Carmen París, que a las doce de la noche estará en la Plaza de Andalucía del municipio con su espectáculo 'París al piano', un concierto íntimo en el que la artista ofrecerá su particular interpretación de la jota aragonesa y de otras músicas del Mediterráneo y de América del Sur, además de sus poemas musicados de Pablo Neruda, José Martí y Federico García Lorca.