La Diputación de Málaga acerca a la Feria a un millar de mayores de la provincia

Visitas de los mayores de 65 años a la Feria de Málaga gracias a la Diputación. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ya vive la Feria desde dentro y también trabaja para que los mayores de la provincia, concretamente los usuarios que participan en los Talleres de Ocio y Tiempo Libre durante todo el curso, pueda disfrutar de estos días de fiesta y de celebración en el Real. Así, el programa llevará, por medio de la Delegación de Mayores, a un millar de mayores de 65 años de la provincia llegados de municipios menores de 20.000 habitantes para disfrutar de una jornada llena de bailes, actuaciones en directo y diversión en la gran Feria de Málaga durante cuatro días.

La actividad tendrá como epicentro de las actividades la caseta de la Asociación de vecinos 'La Paz', en el Real de la Feria. Las visitas comenzaron este pasado lunes, 17 de agosto, con la participación del presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien ha enfatizado que esta actividad está diseñada "para que los mayores tengan la oportunidad de salir de sus pueblos con sus amigos para disfrutar del nuestras raíces y tradiciones en una de las ferias más importantes del país".

"En las jornadas no faltan los bailes, almuerzos, regalos, actuaciones en directo y mucha diversión", ha incidido en un comuniado Salado.

El programa continuará este martes, 18 de agosto, el viernes 21 y el sábado 22, lo que supone cuatro días completos de la semana festiva en la ciudad.

Salado ha recordado que esta actividad se enmarca dentro del Plan Contra la Soledad de las Personas Mayores que lleva a cabo la Diputación de Málaga y se une a otras actividades que se han realizado este verano desde la Delegación de Mayores, como 'Gramola', el guateque playero celebrado en Algarrobo; el campeonato de petanca, o las visitas del 'bibliobús' por todos los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia a través del VI Plan de Fomento de la Lectura.

Desde la Delegación de Mayores, han informado que ya se esta trabajando en el nuevo curso de actividades que arrancará en septiembre con los Talleres de Ocio y Tiempo Libre, o con eventos ya conocidos como La Mayor Estrella o el esperado 'Mes del Mayor', que se celebrará en octubre.