La Diputación de Málaga adjudica 1,2 millones para completar el arreglo de la carretera entre Benamargosa y Riogordo

El tramo de carretera entre Benamargosa y Riogordo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha adjudicado por 1.239.659,18 euros las obras de rehabilitación estructural de la plataforma y drenaje de la carretera MA-3107, entre Benamargosa y Riogordo. Los trabajos, que ejecutará la empresa Construcciones Federico García, SL, tendrán un plazo de ejecución de ocho meses.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que el proyecto forma parte del plan de actuaciones en la red viaria provincial que lleva a cabo la institución provincial, tanto con refuerzos del firme como con mejoras estructurales de las carreteras con el objetivo de reforzar la seguridad vial.

En este sentido, Salado ha afirmado que una de sus prioridades es mejorar la movilidad en los municipios del interior de la provincia, porque "es fundamental para la calidad de vida de sus vecinos y para garantizar el desarrollo de los pueblos". Para ello, han indicado que "lo demostramos con hechos, porque este año hemos invertido 16,3 millones de euros en nuestras carreteras". Asimismo, ha concretado que se actuará en un tramo de unos tres kilómetros y que los trabajos consistirán en la ejecución de un nuevo drenaje longitudinal y transversal, la reparación de las deformaciones de la calzada y el refuerzo del firme en el tramo mencionado.

Con este proyecto, redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación, se completará el arreglo de todo el trazado de la vía, en la que ya se actuó en dos fases anteriores. Por un lado, se invirtieron medio millón de euros en unos seis kilómetros y medio, con una capa de aglomerado asfáltico, efectuando obras complementarias como la ejecución de una escollera en un tramo estrecho. Y, posteriormente, se destinaron casi 340.000 euros a solventar las deficiencias del tramo ubicado entre los puntos kilométricos 13+740 y 17+410.

En relación, el presidente de la Diputación ha recalcado que, de esta forma, "en total, dedicamos 2,3 millones de euros para solventar los problemas estructurales de esta carretera, afectada por numerosas deformaciones que afectaban a la plataforma y dificultaban la circulación".

En contexto, el proyecto de la tercera fase del arreglo de la MA-3107 se desarrollará en el tramo más deteriorado de la carretera, que no cuenta con cunetas en algunas zonas y sufre infiltraciones que han afectado a la plataforma. Se ejecutarán cunetas hormigonadas de tipología pisable y diferentes sistemas de drenaje para interceptar infiltraciones en la plataforma. También se sustituirán tubos de desagüe que presenten deformaciones o desplazamientos y se construirán escolleras de protección.

Paralelamente, se repararán las zonas de la calzada que presentan deformaciones y asentamientos, para lo que se demolerá el firme existente y se excavará hasta metro y medio de profundidad. Previamente a la extensión de la capa de rodadura de refuerzo, en los tramos más deteriorados en los que no sea necesario efectuar saneo, se procederá a efectuar una regularización del firme.