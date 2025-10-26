La Diputación de Málaga adjudica 1,2 millones para crear centro dirigido a personas con trastorno del espectro autista

ANTEQUERA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación ha aprobado esta semana adjudicar a Educación Autismo (EDAU) la creación de un "gran centro provincial de innovación social" para atender a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y a sus familias en el complejo La Vega de Antequera.

Según ha detallado la institución provincial, contará con un total de 1,2 millones de euros para la ejecución de las obras de adaptación del espacio, de los que 500.000 euros se conceden este año y 700.000 en 2026, en un periodo de quince años prorrogables.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha afirmado que con este proyecto se busca "fomentar la autonomía de este colectivo" y mejorar su integración "en los ámbitos educativos, de empleabilidad, accesibilidad y bienestar emocional".

Así, la Diputación de Málaga ha comunicado que se pretende "favorecer y fortalecer la colaboración entre entidades", así como promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en el ámbito de la innovación social y tecnológica aplicada al TEA.

Por su parte, Salado ha explicado que se creará un centro de innovación, investigación y experimentación que aspira "a convertirse en un referente andaluz y nacional para dar respuesta integral a las necesidades del colectivo TEA" y a sus familiares. Para ello, habilitarán espacios para que puedan ser utilizados como unidad de día, régimen de residencia y talleres ocupacionales.

Este proyecto contempla diferentes ámbitos de actuación como el educativo, con programas de formación y apoyo alumnado TEA; el sanitario, para potenciar hábitos de vida saludable, y el laboral, para favorecer las oportunidades de empleo y formación profesional.

Asimismo, los beneficiarios de este centro abarcan todos los grupos de edad, desde la infancia hasta la transición a la vida adulta, y también se desarrollarán programas de capacitación integral dirigidos a sus familiares.

Además, está previsto poner en marcha acciones destinadas a la promoción, divulgación y atención de estas personas en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, así como fomentar su autonomía en ámbitos como "el autocuidado, la comunicación y la expresión, la movilidad y la orientación, la toma de decisiones y resolución de problemas, la autogestión emocional y conductual o la inclusión social y laboral".