Diputación de Málaga adjudica por 3,1 millones el arreglo de la carretera de acceso al Valle del Guadiaro desde Ronda

Imagen del firme de la carretera MA-7401, en la que la Diputación de Málaga invertirá 3,17 millones. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha adjudicado por 3,17 millones de euros el arreglo de la carretera MA-7401, que une Ronda con Benaoján y que sirve de acceso a municipios del Valle del Guadiaro. Así se ha acordado en la última reunión de la Junta de Gobierno de la institución provincial, en la que se ha dado el visto el visto bueno a la ejecución de la obras por parte de la UTE Albaida Infraestructuras SA, Talleres y Grúas González SL y Tecnoasfalto Levante SL.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se trata de la actuación más importante de los últimos años que se acometerá en una sola carretera de la red que gestiona la Diputación, cuyos trabajos tendrán un plazo de ejecución de 11 meses, según una nota de la Corporación Provincial.

Salado ha precisado que el proyecto de rehabilitación estructural de la MA-7401, redactado por el servicio de Vías y Obras de la institución provincial, contempla diversas actuaciones para solucionar las deformaciones y fisuras en la calzada, solventar los deslizamientos que afectan a la plataforma y mejorar el drenaje de la carretera.

Ha añadido que, con estas obras, se busca dar una solución definitiva a los continuos problemas de la vía después de que en los últimos años se hayan llevado a cabo distintos arreglos que no han funcionado.

Las actuaciones en esta vía, de casi nueve kilómetros de trazado, se localizan en los términos municipales de Ronda y Benaoján, y contemplan, por un lado, la rehabilitación estructural de la plataforma con el saneo de blandones y la mejora del terreno de apoyo. Estas acciones se realizarán en aquellos tramos en los que se han observado deformaciones leves en la calzada y muy localizadas.

Para la rehabilitación del firme, en aquellos tramos que presentan gran deterioro con fisuras en el pavimento, pero sin deformación de la calzada, se procederá al fresado del pavimento y a la posterior nivelación y compactación de la plataforma.

Además, se realizarán actuaciones de estabilización de la plataforma de la carretera mediante muros de sostenimiento de escolleras con alturas que abarcan desde los 2,5 metros hasta los 4 metros en cinco tramos.

Igualmente, se ejecutarán actuaciones geotécnicas profundas en otros cinco tramos de la carretera mediante la ejecución de pantallas de micropilotes.

Paralelamente, para la mejora del drenaje longitudinal de la vía se harán diversas obras que eviten que las escorrentías afecten a la calzada. Por último, se procederá al refuerzo del firme de la carretera, la señalización horizontal y la reposición de la señalización vertical.