Diputación de Málaga aprueba definitivamente un presupuesto de 459,7 millones en 2025 para el sector público provincial

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

El Pleno ordinario de diciembre de la Diputación de Málaga ha dado luz verde este jueves con los votos a favor del grupo 'popular' a los presupuestos de la institución para 2025 y que, en todo el sector público provincial alcanzan los 459,7 millones de euros, un 4,17% más que los de este año.

La diputada de Hacienda, María del Carmen Martínez, ha recordado que las cuentas para 2025 entrarán en vigor con la llegada del año nuevo, y que recogen 335,4 millones de euros para la Diputación; para el patronato de recaudación, 38,7 millones; Turismo y Planificación Costa del Sol, 17,5 millones; Consorcio provincial de bomberos, 34,6; para el Consorcio de municipios de la zona nororiental, 835.000 euros; para el Consorcio de la gestión integral de agua, 4,2 millones; para el Consorcio provincial de residuos sólidos 27,8 millones de euros; y para la Fundación Madeca, 303.000 euros.

También ha destacado el gasto en asuntos sociales, con un total de 88 millones de euros, donde ha resaltado las ayudas domiciliarias, que contarán con 48,1 millones, un incremento de 5,1 millones de euros con respecto al ejercicio anterior; el proyecto pionero de innovación social Málaga No Caduca, con tres millones; y las ayudas a las familias afectadas por la DANA por valor de un millón, a la que se une la recién anunciada de otro millón para pymes también afectadas por el desastre natural.

La diputada ha puesto especial énfasis en señalar que los ayuntamientos de la provincia van a recibir transferencias por valor de 59,5 millones de euros, que ha desglosado aludiendo a 23 millones que incluye la dotación para el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, junto a la Oficina de Alcaldes con 10,1, el PFEA con 5,7 millones y la Concertación por 18 millones de euros.

Martínez ha expresado el rechazo de su grupo a las enmiendas presentadas por Con Málaga y Vox, y al respecto ha dicho al grupo de izquierdas que muchas de sus propuestas se realizan como si la Corporación provincial tuviera conocimiento de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE): "Todavía no tenemos conocimiento al día de hoy de forma oficial de cuándo, cuánto y cómo vamos a tener esas liquidaciones", ha dicho, a la vez que también ha recordado que tampoco se tendrá conocimiento del remanente de Tesorería hasta la liquidación de las cuentas de 2024.

Y es que en su intervención, el diputado de Con Málaga, Juan Márquez, ha lamentado que no se tengan en cuenta las enmiendas de su grupo que en total ascendían a 34 millones, y la propuesta de las cuentas por parte de los 'populares' la ha calificado de "no completa, que no atiende ni a las necesidades sociales ni económicas de la provincia, ni sus obligaciones y competencias, principalmente centrada en servir de herramienta fundamental a los municipios menores de 20.000 habitantes".

En cuanto a Vox, su portavoz, Antonio Luna, ha reiterado que su grupo comparte "parte de la propuesta" de los presupuestos, pero ha centrado su crítica en los que ha considerado "preocupantes recortes" en materia de sector primario y transferencia a municipios: "Aquí se debate mucho sobre la lucha contra la despoblación, pero estos presupuestos no apuestan decididamente por afrontar ese reto en el próximo año", ha dicho.

Vox también ha lamentado el retraso en el pago a los proveedores, y por otra parte ha pedido la eliminación del gasto en políticas de lucha contra la violencia de género por considerar que son "ineficaces", y ha propuesto "un aumento de las penas para delincuentes sexuales y violentos y la expulsión inmediata de todos aquellos inmigrantes que cometan delitos graves"; también se ha mostrado en contra de la partida económica para la Agenda 2030.

La diputada de Hacienda ha rechazado las enmiendas de Vox y les ha respondido que, con respecto a septiembre, se ha mejorado el tiempo medio de pago a proveedores "que ya están en los márgenes de los umbrales permitidos". Además ha incidido en que los planteamientos de Vox responden a "criterios propios de su organización política basados en el negacionismo del cambio climático, la lucha contra la violencia de género... cuestiones a las que no vamos a renunciar y que no responden a nuestro proyecto político".

El debate más intenso se ha producido entre el equipo de gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE, cuyo diputado Miguel José Espinosa, ha rechazado las cuentas por considerar que "consolidan el modelo de gestión del PP en una Diputación que se aleja de las funciones principales que tiene esta casa y dedica fondos a asuntos que no prioritarios y no le competen".

Espinosa ha hablado de "discrecionalidad en el reparto de fondos públicos", de "beneficios a grandes municipios y a municipios gobernados por el PP", y de incremento "en las aportaciones que los municipios tienen que realizar a los consorcios". "Lo que tendrían que hacer estos presupuestos es incrementar las aportaciones para no gravar más a los ayuntamientos", ha sentenciado.

En su respuesta, la diputada María del Carmen Martínez ha calificado la intervención del grupo socialista como "un discurso político de cara a la galería", toda vez que el grupo del PSOE no ha presentado enmiendas a la propuesta de presupuestos. "No tienen modelo de gestión, ninguna, cero. No tienen ustedes proyectos para la provincia de Málaga, ninguna, cero", les ha recriminado.

Los socialistas han lamentado que todas sus propuestas y alegaciones "terminan en la basura", y ha pedido respeto a su forma de fiscalizar al equipo de Gobierno. "Al final están aplicando el rodillo de la mayoría absoluta y no atienden ninguna de las propuestas que se hacen por parte del resto de grupos políticos", ha criticado el diputado Miguel José Espinosa, que ha recordado numerosas iniciativas de su grupo.

MULTIPLICA POR DIEZ LA LUCHA CONTRA LA SEQUÍA

Desde el Gobierno de la Diputación de Málaga han hecho especial hincapié en destacar que las cuentas aprobadas para 2025 multiplican por diez la partida para mejorar la gestión del agua y combatir la sequía en la provincia.

Las inversiones constituyen uno de los ejes centrales de los presupuestos de Diputación de Málaga para 2025, de modo que se han incrementado un 19,5% respecto al ejercicio actual y ascienden a 71,5 millones de euros. En esta cantidad se incluyen las partidas de inversión real directa por parte de la Diputación y las que llegan a través de transferencias para obras y proyectos a los municipios.

En cuanto a las inversiones en infraestructuras y equipamientos, se reservan 15,5 millones de euros para la red provincial de carreteras y el plan Vía-ble, casi dos millones de euros para la construcción de un centro de biomasa en Yunquera (dentro del programa Málaga Viva) y un millón para continuar la Senda Litoral. Entre otras actuaciones, también destaca la reforma del parque de Bomberos de Coín, que contará con medio millón de euros.

"La Diputación se presenta como la administración más cercana a los ayuntamientos y a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y el presupuesto para 2025 es muy inversor, sí, pero la prioridad siguen siendo las personas", ha manifestado el presidente de la institución Francisco Salado, quien ha subrayado la "flexibilidad, capacidad de adaptación y velocidad de respuesta" de la Diputación.

El presidente ha apuntado que el presupuesto permite a la Diputación consolidarse como motor de desarrollo y cohesión de la provincia y ha incidido en la capacidad de la institución para hacer frente a las necesidades que puedan surgir. En este punto, ha recordado que el primer Plan de Asistencia Económica Municipal de 2025 se dedicará a la reparación de las infraestructuras en los municipios afectados por las DANA.