La Diputación de Málaga arranca los actos del 8M con un reconocimiento a la labor de asociaciones de mujeres

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga tiene previsto comenzar este miércoles los actos conmemorativos del 8M, Día Internacional de las Mujeres, con el encuentro 'Mujer en Plural' en el auditorio Edgar Neville, que reunirá a más de 300 mujeres de 72 asociaciones de 45 municipios de la provincia.

La diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, ha presentado las actividades que la Diputación de Málaga ha organizado, destacando que desde la Diputación de Málaga se trabaja para conseguir una provincia más igualitaria, más justa y con menos violencia.

Y ha resaltado que la institución provincial tiene dos líneas de ayuda: para las asociaciones, cara a apoyar el importante trabajo que realizan; y para los ayuntamientos, con el objetivo de que puedan poner en marcha sus planes de igualdad.

El importe global de las subvenciones que se lanzarán este año es de 350.000 euros y, como novedad, se realizarán jornadas comarcales de formación destinadas tanto a asociaciones como al personal técnico de los ayuntamientos para asesorarles tanto en las solicitudes de ayuda como en la justificación de los proyectos.

Respecto a las actividades del 8M, en el encuentro de este miércoles serán galardonadas diez mujeres, pertenecientes a distintas asociaciones de las comarcas de la provincia que, a su vez, forman parte del Consejo Provincial de la Mujer de Málaga. Al respecto, Vergara ha indicado que se trata de una jornada de convivencia y reconocimiento al tejido asociativo de mujeres, dando visibilidad y poniendo en valor la labor que desempeñan en defensa de la igualdad.

Además de los galardones, la tarde contará con la puesta en escena de la obra 'Lisístrata', representada por integrantes del Taller de Teatro del Ayuntamiento de Casabermeja bajo la dirección de Rafael Burgos Léon.

GALAS DE 'MUJER DEL AÑO'

La diputada ha añadido que en siguientes jornadas se homenajeará a mujeres de municipios menores de 20.000 habitantes que destacan por su compromiso con la igualdad, su talento y su ejemplo de valor para el resto de la sociedad.

Las protagonistas de este año serán un total de 59 mujeres de distintos pueblos malagueños, propuestas por sus propios ayuntamientos, y que recibirán el premio 'Mujer del Año' de esta Diputación en cuatro actos organizados comarcalmente.

El primero de ellos será el 11 de marzo en la Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía, situada en el núcleo de Torre del Mar, en Vélez-Málaga. Allí se hará entrega de los galardones a mujeres de 20 municipios de la comarca. La siguiente cita será el 17 de marzo en el Centro Cultural Villa de Ardales para homenajear a 22 mujeres de las comarcas del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, Sierra Norte y Guadalteba.

El 24 de marzo el acto de Mujer del Año se realizará en el salón de actos del Ayuntamiento de Benahavís con siete premiadas. Y la última gala, en fecha aún por concretar, será en Cortes de la Frontera para premiar a diez mujeres.

Al respecto, María Dolores Vergara ha recalcado que estos premios "dan voz a las mujeres de la Málaga rural, destacan el importante papel que juegan en sus localidades y la trascendencia que tienen sus acciones en la construcción de una provincia más justa e igualitaria".

TALLERES Y ESPECTÁCULOS

Además de estos encuentros, la Diputación de Málaga conmemora el 8M ofreciendo a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que lo solicitan diversas actividades como apoyo a las que realizan desde los propios Consistorios. En esta ocasión, se proponen diversos talleres musicales y espectáculos teatrales que abordan temas como el machismo, la violencia de género, la carga de los cuidados y la invisibilización de las mujeres en la historia del arte y la música.

"El objetivo de estas actividades es poner el foco en estas conductas desiguales heredadas e iluminar el camino hacia el empoderamiento de la mujer", ha subrayado María Dolores Vergara. Y ha detallado que Macarena Albarracín ofrecerá los talleres musicales 'Coplas Violetas', 'Coplas que nos han matao' y 'Mujer tenías que ser' mientras que Rocío Alba ofrecerá 'La copla es una mujer' y 'Canciones con café... para ellas'.

Así mismo, Ana Ramos hablará sobre la mujer y la igualdad en la historia de la música con sus talleres de 'Rock and Colors' y la actriz Silvia Schiavoni inspirará al público con su monólogo 'Adoro la mía vita'.

PUNTOS VIOLETA

Por otro lado, la diputada ha incidido en que la Diputación cuenta en la provincia con 30 Puntos Violeta de información y sensibilización, así como de prevención, atención, apoyo y orientación a posibles víctimas de violencia y agresiones sexistas durante los eventos festivos en distintos municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga.

"Con estos puntos intentamos concienciar, especialmente a la población juvenil, sobre la necesidad de tener comportamientos respetuosos con las mujeres en espacios de ocio y fiestas. Además, se atiende y se da apoyo frente a posibles situaciones de agresiones sexuales, activando los recursos necesarios para una intervención adecuada en coordinación con los cuerpos de seguridad y servicios sanitarios que pudieran necesitarse", ha añadido

María Dolores Vergara también ha anunciado que se realizará una campaña para reactivar y reforzar la visibilidad del teléfono del servicio de atención a la mujer de la Diputación de Málaga, el 900 77 11 77. En este sentido, ha apuntado que se quieren poner en valor los recursos de atención jurídica, psicológica y de acompañamiento que ofrece este servicio en el ámbito provincial y que todas las mujeres de los municipios malagueños, principalmente en los más pequeños, sepan que cuentan con este tipo de ayuda si la necesitan.

Además, ha recordado que se trabaja de manera coordinada con otros cuerpos y administraciones para ofrecer una atención lo más rápida y efectiva posible.