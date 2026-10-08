La Diputación de Málaga celebra el 19 de octubre la segunda edición de las Jornadas de Juventud y Tradición

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebrará el lunes, 19 de octubre, la segunda edición de sus Jornadas de Juventud y Tradición, una iniciativa dirigida a 400 estudiantes de Formación Profesional de la provincia para mostrar cómo los oficios y conocimientos tradicionales pueden convertirse en oportunidades de emprendimiento e innovación.

Bajo el lema 'Innovar, Mantener, Emprender', el encuentro tendrá lugar en el auditorio Edgar Neville de Málaga y contará con la participación de jóvenes emprendedores vinculados a proyectos como Rod Almayate, La Granja de Dani, A.V. Pescaderías, Arete World y Labienhecha, además del campeón de España en categoría junior del baile urbano 'breaking', Samuel García López, entre otros.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha destacado a través de una nota que "la iniciativa busca reforzar los vínculos entre los jóvenes y los oficios que forman parte de la tradición de la provincia".

Según ha explicado, "el objetivo es mostrar que la tradición no está ligada únicamente al pasado, sino que puede evolucionar mediante nuevas ideas y el uso de la tecnología".

"No queremos que la palabra tradición se relacione con lo antiguo o al pasado, queremos que miren al futuro con nuevas ideas y con las nuevas tecnologías como apoyo y ayuda. Para eso son estas jornadas, para que conozcan casos reales y muestren sus inquietudes y dudas", ha concluido.

El programa comenzará a las 09,30 horas con la recepción de los participantes y se desarrollará entre las 10,00 y las 12,40 horas, con varias ponencias y encuentros centrados en experiencias reales de emprendimiento.

La primera charla, titulada 'Pues voy y lo hago', abordará proyectos que conectan los oficios y los conocimientos tradicionales con nuevas formas de comunicar y emprender.

A continuación, tendrá lugar 'Y de repente, ¡bum!', una conversación sobre las decisiones y oportunidades que permiten hacer crecer un proyecto sin perder su identidad.

La jornada concluirá con la intervención motivacional 'Ahora te toca a ti', dirigida a animar a los jóvenes a desarrollar sus propias ideas.

Entre los participantes figura Daniel González, de 'La Granja de Dani', creador de contenido que difunde conocimientos agrícolas de su abuelo y acerca el campo al público joven.

También intervendrán los hermanos Víctor y Andrés López, de 'A.V. Pescaderías', al frente de una pescadería familiar del Mercado Central de Atarazanas que utiliza las redes sociales para conectar con nuevos clientes.

El programa contará asimismo con Diego Díaz Marín, fundador de la firma de joyería 'Rod Almayate'; Manuel 'Keko' Parody, diseñador de moda urbana al frente de 'Arete World'; e Irene Hernández, fundadora de la marca de bolsos artesanales 'Labienhecha'. También participará Juan Diego Rodríguez, profesional de la albañilería y las reformas que comparte su trabajo en redes sociales.

Cerrará el encuentro el conferenciante, empresario y ponente TEDx Sergio Ayala Climent, que abordará cuestiones como la valentía, la resiliencia y la diferenciación a partir de su experiencia como emprendedor.

Las inscripciones para los centros de Formación Profesional interesados en asistir ya están abiertas y permanecerán disponibles hasta completar el aforo. Los centros pueden formalizarlas a través del formulario habilitado por la organización.