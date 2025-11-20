Diputación de Málaga completa arreglo de vía de acceso a Villanueva de Algaidas con una inversión total de 700.000 euros

La diputada provincial de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado los trabajos junto al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, Sergio Aranda. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La acción en la MA-6414, que forma parte del cuarto plan de refuerzo de firmes, se une a las ya ejecutadas en otro tramo el año pasado

VILLANUEVA DE ALGAIDAS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ejecuta el arreglo de un tramo de siete kilómetros de la carretera MA-6414, la vía principal de acceso de Villanueva de Algaidas desde la A-45. Estas obras de refuerzo de firme, adjudicadas por 372.779,99 euros a Probisa Vías y Obras, SLU, se unen a las ya realizadas en otro tramo el año pasado con un desembolso de otros 328.000 euros.

La diputada provincial de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, que ha visitado los trabajos junto al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, Sergio Aranda, ha destacado que, de esta forma, se completa el arreglo de la carretera, que tiene un trazado de 12 kilómetros, con una inversión total de 700.000 euros.

Atencia ha explicado que las obras consisten en el extendido de una capa de aglomerado asfáltico que proporcionará mayor seguridad vial en la conducción y comodidad para la circulación. Además, para la mejora del drenaje se limpiarán las cunetas en todo el tramo en que se actúa. Y los trabajos concluirán con la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud y de las intersecciones.

La diputada ha recordado que esta actuación se incluye en el plan de refuerzo de firmes que por cuarto año consecutivo lleva a cabo la Diputación de Málaga para mejorar la movilidad en el interior de la provincia, reforzando a su vez la seguridad vial. En esta ocasión, se ha proyectado el arreglo de 68 kilómetros de 18 carreteras de la red provincial con un desembolso total de 5,2 millones de euros.