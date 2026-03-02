Diputación de Málaga, Consorcio de Residuos y Ecovidrio premian la implicación de pueblos y ciudadanos en el reciclaje

El diputado Luis Rodríguez destaca la gran participación de en las actividades desarrolladas en once municipios de la provincia

La Diputación de Málaga, el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos y Ecovidrio premian a ayuntamientos y ciudadanos por su implicación en el reciclaje
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 12:54
MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), y Ecovidrio han premiado la implicación de los ayuntamientos y de la ciudadanía en la correcta separación de los envases de vidrio. Durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, once municipios de la provincia participaron en una campaña de concienciación y compitieron para determinar cuáles contribuyeron a realizar una mayor difusión de la campaña entre la población.

El diputado provincial y presidente del Consorcio Provincial de RSU, Luis Rodríguez, y el gerente de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez, han entregado los premios, tanto a los ayuntamientos como a ciudadanos participantes.

Rodríguez ha explicado que el principal objetivo de la campaña era fomentar la correcta separación de los residuos de envases de vidrio, favoreciendo una economía circular; reforzar el compromiso medioambiental de la ciudadanía e incentivar la implicación activa de los ayuntamientos participantes. Y ha recalcado la gran participación de la ciudadanía en los talleres y actividades desarrolladas.

La campaña se llevó a cabo en Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Cártama, Álora, Alhaurín el Grande, Coín y Archidona, involucrando a miles de vecinos. Para incentivar la participación, se entregaron bolsas reutilizables y se han sorteado diez pequeños iglús para reciclaje tematizados y tres patinetes eléctricos.

Luis Rodríguez ha destacado que los ayuntamientos han desempeñado un papel clave en el desarrollo de la iniciativa, compitiendo entre sí a través de un sistema de puntuación que ha valorado distintas acciones de comunicación y difusión, como la realización de ruedas de prensa y fotonoticias, el envío y publicación de notas de prensa entre otras.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha obtenido el primer premio, dotado con 1.500 euros; seguido de Vélez-Málaga, que ha logrado 1.000 euros; y Torrox, un galardón dotado con 750 euros. Las dotaciones económicas se destinarán a proyectos sociales y medioambientales relacionados con la sostenibilidad.

