Diputación de Málaga, Consorcio de Residuos y Ecovidrio premian la implicación de pueblos y ciudadanos en el reciclaje

La Diputación de Málaga, el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos y Ecovidrio premian a ayuntamientos y ciudadanos por su implicación en el reciclaje - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), y Ecovidrio han premiado la implicación de los ayuntamientos y de la ciudadanía en la correcta separación de los envases de vidrio. Durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, once municipios de la provincia participaron en una campaña de concienciación y compitieron para determinar cuáles contribuyeron a realizar una mayor difusión de la campaña entre la población.

El diputado provincial y presidente del Consorcio Provincial de RSU, Luis Rodríguez, y el gerente de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez, han entregado los premios, tanto a los ayuntamientos como a ciudadanos participantes.

Rodríguez ha explicado que el principal objetivo de la campaña era fomentar la correcta separación de los residuos de envases de vidrio, favoreciendo una economía circular; reforzar el compromiso medioambiental de la ciudadanía e incentivar la implicación activa de los ayuntamientos participantes. Y ha recalcado la gran participación de la ciudadanía en los talleres y actividades desarrolladas.

La campaña se llevó a cabo en Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Cártama, Álora, Alhaurín el Grande, Coín y Archidona, involucrando a miles de vecinos. Para incentivar la participación, se entregaron bolsas reutilizables y se han sorteado diez pequeños iglús para reciclaje tematizados y tres patinetes eléctricos.

Luis Rodríguez ha destacado que los ayuntamientos han desempeñado un papel clave en el desarrollo de la iniciativa, compitiendo entre sí a través de un sistema de puntuación que ha valorado distintas acciones de comunicación y difusión, como la realización de ruedas de prensa y fotonoticias, el envío y publicación de notas de prensa entre otras.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha obtenido el primer premio, dotado con 1.500 euros; seguido de Vélez-Málaga, que ha logrado 1.000 euros; y Torrox, un galardón dotado con 750 euros. Las dotaciones económicas se destinarán a proyectos sociales y medioambientales relacionados con la sostenibilidad.