Diputación de Málaga dedica 655.000 euros para asfaltar todo el trazado de la carretera principal de acceso a Alameda

MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga está realizando el asfaltado de toda la carretera MA-6415, la vía principal de acceso a Alameda, que parte desde la A-45, unas obras adjudicadas por 655.095 euros a la empresa Firprosa SL.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha destacado que se está arreglando todo el trazado de la vía, de nueve kilómetros, con el extendido de una capa de aglomerado asfáltico, que proporcionará mayor seguridad vial en la conducción y comodidad para la circulación. Además, para la mejora del drenaje se limpian las cunetas existentes en todo el recorrido.

Atencia, que ha visitado los trabajos junto al alcalde de Alameda, José García Orejuela, y ediles de Antequera y Mollina, ha explicado que la obra forma parte del cuarto plan de refuerzo de firmes que lleva a cabo la institución provincial, con el que se actúa en un total de 63 kilómetros de 18 carreteras de la red provincial con una inversión global de 5,2 millones de euros.

La carretera provincial MA-6415, que constituye el acceso principal a la localidad de Alameda, atraviesa los términos municipales de Mollina y Antequera.

Los trabajos que se desarrollan, en los que se emplean 9.347 toneladas de hormigón asfáltico, concluirán con la señalización horizontal de la vía mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud y de marcas 'cebreadas' en las intersecciones.