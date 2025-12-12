La Diputación de Málaga edita su agenda 2026 con la Cueva de Nerja como protagonista

El Centro de Ediciones de la Diputación ha editado la nueva agenda anual de la institución, que estará dedicada a la Cueva de Nerja para conmemorar el 20 aniversario de su catalogación como Bien de Interés Cultural con designación de zona arqueológica. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma) ha editado la nueva agenda anual de la institución, que estará dedicada a la Cueva de Nerja para conmemorar el 20 aniversario de su catalogación como Bien de Interés Cultural con designación de zona arqueológica.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que ha recordado que la agenda del Cedma comenzó a editarse en 2001 y que en su primera etapa, hasta 2013, se centró en la recuperación de diferentes efemérides históricas, científicas y filosóficas. Su segunda etapa, de 2014 a 2024, reivindicó la poesía española contemporánea, con énfasis en la provincial, con citas literarias, fragmentos inéditos de textos poéticos y reproducciones de colecciones artísticas, reflejando así la función editorial de la Diputación.

En 2025, la Diputación de Málaga, como institución comprometida con la protección del legado de sus municipios, reinventó la agenda una vez más para enfocarla en el patrimonio, la cultura y la historia de la provincia y dar visibilidad a su riqueza patrimonial, geológica, artística y monumental.

La primera edición de esta nueva etapa conmemoró el 120 aniversario del Caminito del Rey y el décimo de su rehabilitación y reapertura. Para ello, se utilizaron fondos fotográficos de la Diputación de Málaga, del archivo Provincial y de la Biblioteca Virtual de la Provincia.

Para la composición de esta nueva edición, dedicada a la Cueva de Nerja, también se han recabado fotografías e ilustraciones procedentes de diversos fondos y archivos, como el de la Fundación Cueva de Nerja con las obras de los fotógrafos José Padial y Mariano Ibáñez, el del Ayuntamiento de Nerja, y del Archivo General de la Diputación de Málaga.

"Desde la Diputación de Málaga y su Centro de Ediciones nos hemos propuesto que la agenda constituya, a través de su función práctica y cotidiana, una breve y bella muestra de la herencia histórica, patrimonial y cultural de nuestra provincia", ha resaltado el presidente.

CUEVA DE NERJA

La Cueva de Nerja es una de las más espectaculares de España y una de las de mayor desarrollo topográfico de Andalucía, con salas y galerías de grandes dimensiones que ocupan un volumen de unos 300.000 metros cúbicos y una superficie de 35.000 metros cuadrados.

Se calcula que la formación de la cueva comenzó hace más de cinco millones de años, y sus salas fueron visitadas por grupos prehistóricos desde hace más de 41.000 años. Destaca en lo arqueológico por albergar uno de los mayores conjuntos de arte rupestre del mundo, con pinturas de hasta 35.000 años de antigüedad, y un mayor número de ellas de en torno a 20.000 años.

La cueva fue descubierta en 1959 por cinco jóvenes de Maro. Tres meses después, el fotógrafo de Nerja José Padial inmortalizó la cavidad en unas imágenes que fueron publicadas ese mismo mes en Diario Sur, dando a conocer al mundo la Cueva de Nerja.

Tras numerosas exploraciones espeleológicas a cargo del Museo Arqueológico Provincial de Málaga comenzaron los trabajos de acondicionamiento turístico de la cueva, que se inauguró oficialmente en junio de 1960. En la ceremonia de inauguración actuó el Ballet Le Tour de París, una actuación que daría lugar al Festival de Música Cueva de Nerja, que perdura hasta la actualidad.

El descubrimiento de la Cueva de Nerja cambió para siempre la vida en la localidad, que de ser un pueblo dedicado a la agricultura y a la pesca se convirtió, progresivamente, en una zona muy valorada turísticamente. La cueva también influyó en la historia del turismo de España y supuso un aliciente más para una Costa del Sol que, ya en los años 60, comenzaba a situarse como uno de los lugares de vacaciones preferidos tanto para el público nacional como para el internacional.

La cueva fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1961 e inventariada como Lugar de Interés Geológico de Relevancia Internacional. En 2006 fue declarada Bien de Interés Cultural.