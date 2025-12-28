La Diputación de Málaga financia con 410.000 euros el arreglo del puente sobre el arroyo Totalán

Vistas del puente sobre el arroyo Totalán - DIPTUACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga financiará con 410.210,87 euros la restauración y adecuación del puente sobre el arroyo Totalán, que une los términos municipales de Málaga y Rincón de la Victoria, una actuación que forma parte de la Senda Litoral. Por un lado, se hará una reparación estructural y, por otro, se adecuará para su uso peatonal.

La institución provincial ha aprobado una subvención al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por el mencionado importe para que pueda empezar la contratación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de unos cuatro meses, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que se trata "un proyecto de gran importancia, dado que se trata de un puente por el que transitan numerosas personas cada día, tanto viandantes como ciclistas, y que se encuentra muy deteriorado, además de que necesita mejoras en su seguridad".

Este puente, de unos 70 metros, formaba parte de la línea de ferrocarril entre Málaga y Torre del Mar, construida entre 1906 y 1908 y que dejó de utilizarse en 1968, siendo utilizado posteriormente como camino de rodadura de vehículos.

Salado ha explicado que es una actuación que forma parte de la Senda Litoral, redactada por personal técnico de Turismo y Planificación Costa del Sol con la implicación y el apoyo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Ha añadido que "este proyecto supondrá un notable avance en la continuidad de la Senda Litoral entre Rincón de la Victoria y Málaga, que se verá completado próximamente con nuevas iniciativas en los tramos de La Araña, Peñón del Cuervo y El Candado hasta conectar con el paseo marítimo de El Palo".

Salado ha subrayado que la Diputación "sigue trabajando de manera conjunta y apoyando los proyectos y actuaciones que plantean los ayuntamientos costeros para que la Senda Litoral siga implantándose en las zonas que aún quedan pendientes".

"Estos proyectos conllevan trámites complejos, que requieren de numerosas autorizaciones para garantizar la sostenibilidad y el máximo respeto al entorno, por lo que a menudo se alargan los plazos desde su redacción hasta su visto bueno final. Y ahí está la Diputación, para ayudar a que los proyectos lleguen a buen puerto y para financiarlos", ha añadido.

ACTUACIÓN

Según el proyecto redactado por Turismo y Planificación Costa del Sol, se acometerá la necesaria reparación estructural del puente mediante el picado y restitución de los aleros del tablero, así como de la reparación de las fisuras existentes en el mismo y en las vigas.

En este sentido, el revestimiento actual de las pilas del puente será sustituido con las características originales del mismo. Previamente, se procederá a la limpieza y desbroce de la zona de trabajo, incluido el lecho del río en cuanto a matorral y residuos.

Por otro lado, se realizará la adecuación del puente para su utilización peatonal mediante la colocación de protecciones en ambos lados mediante la colocación de barandillas de barrotes verticales de acero inoxidable resistente al ambiente marino. Y se colocará un pavimento más adecuado para el tránsito peatonal, iluminando tanto el tablero como las pilas de su estructura.

Los trabajos incluirán la sustitución de las infraestructuras de servicio adosadas a la estructura del puente, tanto de abastecimiento de agua potable como de red de energía eléctrica.

PASARELA SOBRE ARROYO SANTILLÁN

Por otro lado, Salado ha indicado que también se ha concedido una subvención de 34.557,60 euros al Ayuntamiento de Vélez-Málaga para las obras de rehabilitación de la pasarela de madera sobre el arroyo Santillán, también incluida en un tramo de la Senda Litoral.

Esta plataforma se vio gravemente afectada por un incendio en el mes de mayo que dejó la infraestructura totalmente impracticable. Actualmente, la pasarela se encuentra cerrada al uso público, debiendo los usuarios transitar por la arena de la playa.