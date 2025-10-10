La Diputación de Málaga financia con un millón una red de calor en Benarrabá que avanza en su autoeficiencia energética

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, subraya el compromiso de la Diputación por fomentar el uso de energías limpias, como ya se está haciendo en la Sierra de las Nieves y como también se hará en municipios de la Serranía de Ronda. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Se instalarán calderas de biomasa como calefacción para ayuntamiento, consultorio, colegio, edificio polivalente y centro de innovación

MÁLAGA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga financia con algo más de un millón de euros la instalación de una red calor mediante calderas de biomasa en diversos edificios públicos del municipio de Benarrabá, en la Serranía de Ronda. Se trata de un proyecto que acometerá este pueblo para seguir avanzando en su plan de autosuficiencia energética, que cuenta con el apoyo de la institución provincial, que financió también hace dos años la instalación de una cubierta solar para abastecimiento de energía eléctrica.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha elogiado la apuesta del Consistorio de Benarrabá por el uso de energías sostenibles y renovables y por dar los pasos necesarios para crear una comunidad energética, que permitirá, además, que todos los vecinos del pueblo reduzcan el coste de su factura de electricidad.

Salado ha explicado que el proyecto de la red de calor mediante la implementación de calderas de biomasa para uso térmico supone la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el impulso de la economía local y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático desde el modelo de la economía circular y mejorando la calidad de vida de los habitantes del pueblo.

Además, ha incidido en que la biomasa es una alternativa económica y sostenible a los combustibles fósiles, lo que facilita el acceso a la energía para familias con bajos ingresos, contribuyendo a la lucha contra la pobreza energética.

"Estamos terminando la instalación de calderas de biomasa en todos los municipios de la Sierra de las Nieves y también lo haremos en pueblos de la Serranía de Ronda. Es un magnífico ejemplo de que fomenta el desarrollo económico local al impulsar la creación de empleo en el sector de las energías renovables, lo que fomenta la creación de nuevas empresas y la diversificación de la actividad económica, contribuyendo así a frenar el éxodo rural", ha dicho.

Francisco Salado ha recalcado que en los casos de la Sierra de las Nieves y también en Benarrabá las calderas de biomasa utilizarán astillas provenientes de montes de la provincia como combustible, lo que no solo garantiza un mantenimiento sostenible del bosque, sino que también convierte los residuos en energía aprovechable para varios municipios.

PROYECTO POR VARIAS CALLES

Y ha explicado que la Diputación de Málaga ha aprobado una subvención en especie por importe de 1.053.406,01 euros para el proyecto de instalación de una red calor en Benarrabá solicitado por el ayuntamiento de la localidad, cuyas obras, una vez que se adjudiquen, tienen un plazo de ejecución de ocho meses.

Toda la instalación discurrirá por el casco urbano y se compone de una unidad térmica de producción, como sala de calderas, situada en una caseta prefabricada ubicada en una parcela de la parte trasera del cementerio, en la Calle Estación, y discurrirá por diversas calles del municipio.

De esta forma, se cubrirá la calefacción de las siguiente dependencias: ayuntamiento y biblioteca, ubicados en el mismo edificio; consultorio; colegio y gimnasio; edificio de usos múltiples y centro de innovación. Y en cada edificio se procederá a la ubicación de una subestación.

CUBIERTA SOLAR

Por otro lado, Salado ha recordado que en 2023 se concedió una subvención de 1,5 millones de euros a Benarrabá para la instalación de una cubierta solar para abastecimiento de energía eléctrica del municipio como primer paso para la creación de una comunidad energética.

En este caso, se trata de dos huertos solares para autoconsumo energético de los casi 500 habitantes del municipio, instalados en el tejado del colegio público, junto a la pista, y otro en dos naves ubicadas a la entrada del pueblo.