Foto de familia durante la presentación de la Copa de Andalucía y la Copa de España de Enduro MTB - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la celebración en la provincia de la Copa de Andalucía y la Copa de España de Enduro MTB. Los días 18 de octubre y 15 de noviembre, los municipios malagueños de Ojén y Archidona acogerán dos de las cuatro pruebas de la Copa de Andalucía, la mitad del calendario, y Ojén tendrá un protagonismo añadido, ya que albergará también una prueba de la Copa de España.

Así lo han dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, y la diputada provincial María del Carmen Márquez, junto al alcalde de Ojén, Juan Merino; el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda, y representantes de los clubes ciclistas, durante la presentación de estas competiciones en las que Málaga tiene una importante presencia "fruto de un trabajo continuado desde el nacimiento de la Copa de Andalucía en 2024, con la participación de municipios como Ojén y Villanueva del Rosario", según ha recordado la diputada.

Este 2026, Archidona toma el relevo de Villanueva del Rosario dentro del proyecto Pura Esencia Sierra Norte de Málaga, mientras Ojén refuerza su proyección con la competición de ámbito nacional.

Asimismo, Ojén acogerá el 18 de octubre la Copa de España y Copa de Andalucía, con 250 participantes. El recorrido previsto es de 32 kilómetros con 1.300 metros de desnivel positivo y seis tramos cronometrados, además de un 'power stage' específico para bicicletas eléctricas.

La prueba, que se celebraré en homenaje a Guti Martín, discurrirá por los entornos de Juanar y El Cerezal, poniendo en valor el patrimonio natural y la tradición ciclista del municipio.

Por su parte, Archidona acogerá la tercera prueba Copa de Andalucía el 15 de noviembre con el mismo número de plazas. El itinerario será de 28,35 kilómetros con 1.184 metros de desnivel positivo, cinco tramos cronometrados y un 'power stage' para bicicletas eléctricas.

La salida está prevista en el entorno del Santuario de la Virgen de Gracia y la meta en la Plaza Ochavada, combinando naturaleza, deporte y patrimonio. La organización estima una afluencia de entorno 800 personas en cada prueba entre participantes, personal técnico y público.