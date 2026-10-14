La Diputación de Málaga impulsa la guía para la prevención del suicidio en la provincia

Presentación de una guía de recursos para la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en la provincia de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la guía de recursos para la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en la provincia, una herramienta elaborada a iniciativa de mesa técnica con las aportaciones de cada uno de sus miembros.

En concreto, esa mesa está formada, además de la Diputación, por la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la universidad, la Asociación Teléfono de la Esperanza, la Fundación Alhelí, la Asociación Afenes, el gabinete de Psicología de Parcemasa y el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.

El diputado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, junto con la catedrática de psicología de la UMA Berta Moreno Küstner, han dado a conocer tanto las acciones que se llevarán a cabo desde la Diputación para hacer llegar a la ciudadanía esta guía de recursos en los próximos meses, como el contenido de la propia guía.

El objetivo es hacer más accesible a la ciudadanía todas las herramientas que tiene a su disposición para la atención y acogida de personas que puedan presentar algún riesgo de suicidio, tanto en momentos de crisis inmediatas como que necesiten ayuda y asistencia sanitaria de carácter no urgente.

Esta guía de recursos ofrecidos por instituciones públicas y entidades sociales, pueden contribuir de manera directa o indirecta a mejorar el bienestar emocional y psicológico de las personas que acuden a ellos. En total, son 38 entidades sociales de la provincia que trabajan con la salud mental las que se encuentran en esta guía.

El diputado ha hecho referencia "a la unión de esfuerzos de las distintas entidades e instituciones para luchar contra esta lacra, donde es importante ir de la mano" y ha recordado el trabajo de la de la Diputación de Málaga en este sentido.

Según ha explicado, durante el mes de octubre, con motivo del mes de la Salud Mental, la pantalla de El Corte Inglés proyecta un vídeo que con el lema 'Tu vida importa, busca ayuda hoy', ofrece los teléfonos de emergencias (112) y la línea de atención a conductas suicidas (024) para personas en riesgo inminente de suicidio, al igual que en la guía que se puede consultar en https://prevencionsuicidiomalaga.uma.es/.

Ha incidido en la importancia "de la recuperación de la ilusión en los jóvenes y los mayores, junto a las asociaciones de la provincia y desde las instituciones, para que si alguien que piensa en quitarse la vida al final no lo haga porque sabe que hay alguien que le va a atender, escuchar y ayudar".

De este modo, el área de Tercer Sector está organizando para comienzos de 2027 jornadas divulgativas sobre la importancia de la salud mental, así como la presentación de esta guía a nivel comarcal con el foco puesto en los más jóvenes.

Asimismo, se va a difundir en estos días el díptico de la guía a través de correo electrónico a las entidades sociales registradas en la base de datos de la delegación y este miércoles está prevista una reunión con el personal de la Diputación de distintas áreas como Servicios sociales comunitarios, Igualdad, Juventud, Centro Provincial de Drogodependencias, personal de La Noria y de Prevención de riesgos laborales, con la intención de que conozcan de primera mano esta guía.

El objetivo es dar visibilidad a esta problemática para que deje de ser un tabú y dar a conocer a la ciudadanía los recursos existentes.

Por su parte, Berta Moreno Küstner ha explicado que hasta ahora, las personas en riesgo de suicidio no sabían dónde acudir, por lo que se surgió la idea de crear esta web que es una web viva y puesta al servicio de la población de forma accesible, por lo que sirve para atender a personas con riesgo inminente de suicidio o grupos vulnerables.

TODOS LOS RECURSOS

Esta guía, por tanto, recopila los contactos de los servicios públicos de emergencias sanitarias, así como los las entidades de apoyo para grupos vulnerables disponibles en toda la provincia y que pueden ser consultados por grupos y contextos específicos: problemas de salud mental en general, adicciones, atención al duelo, personas mayores, colectivo LGTBI+, víctimas de violencia, menores y jóvenes o colectivos profesionales.

Asimismo, desde la web se puede descargar la guía completa en pdf, en formato díptico. Moreno Küstner ha explicado que a día de hoy, esta guía en este formato, ya la tienen a su disposición en el Hospital Regional para las personas a las que se les da el alta por intento de suicidio, siendo una herramienta muy útil también para los médicos de familia.

De este modo, por una parte aparecen la línea telefónica 024 de atención a la conducta suicida impulsada por el Ministerio de Sanidad y el 112 de Emergencias de la Junta de Andalucía.

Y por otra, a través de las entidades que conforman la mesa técnica, se ofrecen las formas de contacto del Teléfono de la Esperanza, entidad de voluntariado, sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad esencial el tratamiento integral de las crisis personales y psicosociales, así como la promoción de la salud mental y emocional, con especial atención a la prevención del suicidio.

También de la Fundación Alhelí, especializados en el acompañamiento en el duelo y la prevención del duelo patológico; el gabinete de psicología de Parcemasa, que ofrece atención psicológica en el tanatorio; y la Asociación Afenes, cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familiares.

Asimismo, también se encuentra a disposición del usuario el grupo de trabajo en prevención, intervención y postvención de la conducta suicida dirigida a la comunidad educativa del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental; entidades para grupos vulnerables o LGTBI; la Universidad de Málaga, que desarrolla su intervención a través del II Plan de Prevención de la Conducta Suicida de la Universidad de Málaga y la Unidad docente asistencial de Psicología dirigida a la comunidad universitaria.

De hecho, la UMA fue la primera institución académica en poner en marcha este plan, con el objetivo de implementar estrategias y acciones para reducir la prevalencia suicida en el ámbito universitario y reforzar la formación sobre el suicidio en los programas docentes.