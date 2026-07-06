La Diputación de Málaga impulsa un recetario para recuperar la memoria gastronómica de las mujeres de Casabermeja - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, impulsa el libro de recetas 'Tapas con nombre de Mujer'. Una iniciativa que forma parte del proyecto 'Casabermeja, con nombre de mujer', de la Asociación Grupo de Mujeres La Torre, que pondrá en valor el papel de las mujeres rurales como transmisoras de la cultura y las tradiciones del municipio a través de un recetario.

Así lo ha anunciado la diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, junto al alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández, y la presidenta de la Asociación Grupo de Mujeres La Torre de Casabermeja, María del Carmen Muñoz, durante la presentación del recetario que rinde homenaje al legado, la memoria y la contribución de las mujeres a la gastronomía y a la cultura local.

"Esta iniciativa representa una forma de construir igualdad desde la memoria, el reconocimiento y la participación de las mujeres rurales que convertirá la gastronomía en una herramienta para visibilizar el emprendimiento femenino", ha destacado Vergara.

Asimismo, ha subrayado el compromiso de la institución provincial con aquellos proyectos que contribuyen a hacer visibles referentes femeninos en los municipios de la provincia.

La responsable de la asociación ha explicado que esta publicación que reúne once recetas tradicionales, historias de vida y el legado culinario transmitido de generación en generación por las mujeres del municipio contribuirá a conservar parte del patrimonio inmaterial de Casabermeja, reconociendo el trabajo silencioso de madres, abuelas, cocineras y empresarias que han mantenido vivas las recetas que hoy forman parte de la identidad gastronómica de la localidad.

"Cada receta cuenta una historia y detrás de cada plato hay una mujer que ha contribuido, desde el anonimato, a conservar una parte fundamental de nuestra cultura", ha señalado la diputada y ha resaltado que el recetario será "un homenaje a quienes han hecho de la cocina un espacio de transmisión de conocimientos, valores y tradición".

'CASABERMEJA, CON NOMBRE DE MUJER'

El proyecto, subvencionado por la Delegación de Igualdad, contempla un programa de actuaciones que se desarrollará a lo largo de doce meses entre las que destacan las jornadas por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con talleres de desarrollo personal, bienestar y autocuidado; las actividades por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una representación teatral que reflexiona sobre el liderazgo y el empoderamiento femenino con motivo del Día Internacional de la Mujer, y acciones por el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

Vergara ha señalado que este proyecto "demuestra que las políticas de igualdad también pasan por reconocer el patrimonio cultural que las mujeres han conservado durante generaciones" y ha incidido en que iniciativas como esta "fortalecen el tejido asociativo, generan referentes para las jóvenes y contribuyen a preservar la identidad de nuestros municipios".

Con 'Casabermeja, con nombre de mujer', la Diputación de Málaga continúa impulsando actuaciones que fomentan la igualdad de oportunidades, la participación de las mujeres rurales y la conservación del patrimonio cultural de la provincia, situando en esta ocasión a la gastronomía como vehículo para recuperar la memoria colectiva y reconocer el talento femenino.