Diputación de Málaga invierte 155.000 euros en mejorar la carretera que conecta Valle de Abdalajís y el Caminito del Rey

La Diputación de Málaga realiza obras de mejora en la carretera MA-4401, que conecta Valle de Abdalajís con la barriada aloreña de Las Angosturas y que sirve de acceso al Caminito del Rey a través de El Chorro. Esta actuación, adjudicada por 155.484,68 euros a la empresa Mezclas Bituminosas, SA, forma parte del cuarto plan de refuerzo de firmes que ejecuta la institución provincial en un total de 18 vías.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, que ha visitado este martes las obras junto a la alcaldesa de Valle de Abdalajís, Virginia Romero, y el alcalde de Álora, Francisco Martínez, ha explicado que los trabajos consisten en una adecuación de la calzada y el extendido de una capa de rodadura con aglomerado asfáltico a lo largo de 1,5 kilómetros. Tras esto, se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud.

Ha incidido en la importancia de la mejora de la carretera MA-4401 tanto para los vecinos de la zona que tienen que desplazarse por ella diariamente como para los turistas que visitan el Caminito del Rey desde Antequera y su entorno.

Atencia ha destacado que todas las actuaciones que se realizan dentro de los planes de refuerzo de firmes contribuyen a mejorar la seguridad vial de la red viaria que gestiona la Diputación de Málaga.

Por otro lado, la diputada ha recordado que, hace tres años, la Diputación financió con un millón de euros un proyecto que posibilitó una nueva puerta de entrada al Caminito del Rey desde Valle de Abdalajís.

En este sentido, ha detallado que se realizó el ensanche y la mejora del camino entre El Chorro y Las Angosturas (ALO-065) para su conexión con la carretera MA-4401 tras transferir al Ayuntamiento de Álora la cuantía para su ejecución.

Las obras afectaron a un trazado de unos cuatro kilómetros, ensanchando la calzada hasta los cinco metros de ancho, mejorando el sistema de drenaje longitudinal y transversal, renovando el firme e instalando señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas. Y también se mejoró el tramo de camino de la ALO-065 comprendido entre punto final de la MA-4401 hasta Las Angosturas.