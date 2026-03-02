Diputación de Málaga lleva a pueblos pequeños de Axarquía y Serranía soluciones tecnológicas para envejecimiento activo

La Diputación muestra a los habitantes de pequeños municipios de la Axarquía y de la Serranía de Ronda soluciones tecnológicas para fomentar el envejecimiento autónomo en el hogar y combatir la despoblación - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación de Málaga ha acogido este lunes la presentación de la ruta itinerante que realizará, durante el mes de marzo, una unidad móvil domotizada por pequeños municipios de las comarcas de la Axarquía y de la Serranía de Ronda con el objetivo de mostrar a las personas mayores las tecnologías aplicadas al control y automatización inteligente de la vivienda, para fomentar el envejecimiento autónomo en el hogar y combatir la despoblación.

Se trata de una de las iniciativas que se están llevando a cabo en la última fase de Metadigital Rural Málaga, proyecto conjunto de la Diputación de Málaga, a través de la delegación de Innovación Social y Despoblamiento, y de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea, para la capacitación en competencias digitales de los habitantes de municipios menores de veinte mil habitantes.

El evento ha contado con la presencia de la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, que ha estado acompañada por representantes de Atende, entidad especializada en la prestación de servicios sociales, enfocada principalmente en la ayuda a domicilio (SAD), teleasistencia y atención a personas dependientes, mayores o con discapacidad; del Colegio de Farmacéuticos de Málaga; de los Puntos Vuela; de la Fundación La Caixa y de usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación.

En este sentido, Ledesma ha destacado la importancia y la necesidad de que el progreso sea inclusivo en los pueblos ya que la domótica brinda tecnologías aplicadas al control y automatización inteligente de la vivienda, lo que permitiendo la gestión eficiente de la energía, la seguridad, el confort y las comunicaciones mediante dispositivos interconectados que pueden gestionarse automáticamente o por control remoto.

"Queremos que vean, toquen y experimenten cómo es vivir en una vivienda domotizada, en especial, para que los vecinos y vecinas mayores puedan conocer las ventajas del bienestar y seguridad diaria en sus propios hogares y comprueben que la innovación social tecnológica cuenta con dispositivos muy útiles porque si una persona se siente segura y cuidada en su hogar, ese pueblo seguirá lleno de vida", ha matizado la responsable de Innovación Social y Despoblamiento.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL BIENESTAR RURAL

La unidad móvil que se ha presentado está diseñada para mostrar que la domótica puede ser una solución real para municipios pequeños. El vehículo cuenta con dispositivos de seguridad y autonomía, como cerradura inteligente y mirilla digital; de prevención de riesgos como sensores de inundación, gas o fuego con corte automático de suministro; de cuidados invisibles como alfombras de presión y sensores de actividad que alertan a familiares o emergencias ante caídas sin invadir la privacidad y de salud digital como pastilleros inteligentes y una pequeña estación metereológica. También está dotada con gafas de realidad virtual y un perro robótico, como apoyo emocional para las personas mayores.

Durante este mes de marzo, la unidad móvil hará una ruta itinerante. Está confirmada la visita a 21 municipios y una pedanía en las comarcas de la Axarquía (Alfarnatejo, Árchez, Cútar, Macharaviaya y su pedanía de Benaque, Salares y Sedella) y de la Serranía de Ronda (Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Cartajima, Faraján, Genalguacil, Jimera de Líbar, Jubrique, Montecorto, Parauta, Pujerra y Serrato). Todos con menos de 600 habitantes y situados en las áreas que más sufren más la despoblación en la provincia. Además, la unidad estará presente en la feria Tecnosocial en Málaga capital los días 19 y 20 de marzo.

El proyecto Metadigital Rural Málaga, con vigencia en el trienio 2024-2026, tiene como objetivo fundamental la capacitación digital de los habitantes de municipios menores de 20.000 habitantes en riesgo de despoblación. Hasta la fecha, más de 2.500 vecinos han recibido formación digital gratuita en más de 120 cursos para mejorar su vida cotidiana y laboral.

En paralelo, se han celebrado tres ferias comarcales tecnológicas en Teba, Canillas de Aceituno y Cortes de la Frontera; se han organizado 13 programas del "Ven a La Noria al Metadigital" y 6 hackatones para que jóvenes que residen en municipios pequeños se inspirasen en la búsqueda de soluciones digitales a problemas del ámbito rural.

"Y nuestra previsión para 2026 es formar a otras 1.500 personas en otras 7 acciones formativas que ya están en marcha o que se podrán en breve", ha concluido la vicepresidenta.

El proyecto "MetaDigital Rural-Málaga" dispone de un canal virtual que se sirve de la IA a través de la plataforma Whastapp, donde se pueden consultar todas las novedades que vayan surgiendo a través del móvil 663 80 75 87 y también en la web de La Noria: https://www.lanoriamalaga.es/