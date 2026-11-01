Diputación de Málaga programa una "amplia agenda cultural" protagonizada por un ciclo homenaje al escritor Stephen King

Imagen de uno de los carteles de la agenda cultural. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado más de una veintena de actividades culturales para la próxima semana protagonizada por un ciclo homenaje al "maestro del terror" Stephen King. Así, actuaciones musicales, documentales y exposiciones, completan la programación semanal en la capital y en la provincia.

Por su parte, Biblioteca Cánovas del Castillo, Centro Cultural MVA, Centro Cultural Generación del 27 y Málaga capital La Asociación Cultural y Cinematográfica de la Costa del Sol 'Unicornio', en colaboración con el Centro Cultural María Victoria Atencia (calle Ollerías, 34), se han encargado del ciclo homenaje. Durante toda la semana se realizarán distintas actividades relacionadas con el terror entre las que se encuentran proyecciones y charlas, entre otras, tal y como ha destacado la Diputación en una nota de prensa.

El ciclo se inaugura el martes 3 de noviembre con la presentación del libro 'Stephen King. The Art of Horror', escrito por Julio Peces Ruiz e ilustrado por el artista Andrés Antúnez, a las 20,00 horas. Posteriormente, la primera proyección, a las 21,00 horas, será 'Carrie'. Además, los amantes del terror podrán visitar una muestra 'Carrie White se quema en el infierno' compuesta por las ilustraciones de Andrés Antúnez sobre las películas de Stephen King del 3 al 9 de noviembre de 2026 en el MVA de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas, con festivos cerrado.

Tras la proyección de la mítica 'Carrie' de Brian de Palma, el 4 de noviembre se proyectará, a las 20,30 horas, 'La Torre Oscura'. La adaptación cinematográfica de la famosa saga de novelas homónimas de Stephen King, en las que el escritor da su particular visión sobre el lejano oeste, donde se mezclan la fantasía, el terror y el western en un universo mágico. El 5 de noviembre será el momento de ver de nuevo en pantalla grande 'Cuenta conmigo', la emotiva cinta dirigida en 1986 por Rob Reiner, a las 19,00 horas, y como cierre del ciclo se proyectará 'Christine', ambientada a fines de la década de 1970, y trata sobre un joven de 17 años que restaura un automóvil de 1958 que está poseído por el antiguo espíritu de su anterior propietario.

La entrada para los eventos relacionados con el ciclo homenaje a Stephen King que se desarrolla en el MVA es libre hasta completar aforo.

Continuando con las actividades de la Biblioteca Cánovas del Castillo, el centro ofrece una nueva sesión de su servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral el próximo martes 3 de noviembre a las 17,00 horas, de la mano de Jorge Álvaro Recena. Para participar es necesario realizar una reserva previa en la web.

El miércoles 4 de noviembre, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca, se impartirá el 'Taller de respiración consciente, respira siente y vive en calma', a cargo de PranaMálaga osteopatía integrativa. Se realizarán dos sesiones una a las 11,00 y otra a las 18,00 horas. Con este taller se pretende dar a los asistentes las herramientas para regular el estrés y ciertas emociones, a través de la respiración consciente. La actividad está destinada a público adulto y requiere inscripción previa.

Además, el miércoles 4 de noviembre a las 18,00 horas en la Cafetería Reviv (C/ Fajardo, 4) tendrá lugar el primer Cáfe con ciencia del conocido ciclo Noviembre de ciencia de la Biblioteca Cánovas del Castillo. El profesor de Universidad de Málaga Miguel Ángel Medina hablará sobre 'Ciencia y arte: dos mundos conectados'. Se presentarán argumentos que muestran las abundantes conexiones existentes entre las actividades científicas y las artísticas.

El viernes 6 de noviembre a las 17,00 horas, en su sala multiusos, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrecerá el espectáculo infantil de narración oral 'Sintiendo el otoño' realizado por Alicia Cuenteando. La actividad está dirigida a público familiar (con bebés de 12 a 36 meses). Posteriormente, a las 18,00 horas, Alicia Cuenteando estará también a cargo del espectáculo infantil de narración oral 'Otoño de cuentos' dirigido a público familiar (3 a 7 años). Para asistir a los cuentacuentos es necesario realizar la inscripción previa del menor y su acompañante.

El ciclo Escenik 2026 del Centro Cultural María Victoria Atencia presenta el viernes 6 de noviembre 'Fragmentos', una creación de La Víspera que explora el cuerpo, la identidad y los procesos de transformación a través del teatro físico, las máscaras, los títeres y una cuidada propuesta visual.

Será a las 20,30 horas y las entradas invitación estarán disponibles desde el lunes 2 de noviembre en culturama.cliqueo.es La nueva sede del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga ubicado en el Palacio de Valdeflores (c/ Carretería, 60) acoge el Festival de Performance 'Aviso Litoral: Generación del 27 en acción'. Contempla ocho sesiones de performance que se desarrollarán todos los martes del mes de noviembre, siendo la primera cita el 3 de noviembre. A las 19,00 horas, Victoria Téllez, artista multidisciplinar y graduada en Bellas Artes por la UMA, estará a cargo de la acción 'Diaporama'.

A las 20,00 horas, Isabel Léon dirigirá la performance 'Si me pongo en plan serio me parece que me está saliendo bigote'. El día 10 a las 19,00 horas el colectivo Lula y Sara serán las encargadas de la acción 'Aurora' y a las 20,00 será el turno de Verónica Ruth Frías con 'En hombros de gigantas'.

Las siguientes citas serán el 17 de noviembre a las 20,00 horas con Juan Gómez Alemán y 'Ouija con la Generación del 27', y posteriormente, a las 21,00 horas La Patri (Patricia Florido García) dirigirá la pieza 'Cantes de quicio IV'. Las últimas citas serán el 24 de noviembre con las representaciones 'Persona, democracia y Cher' del colectivo Leer es Sexy a las 19,00 horas y 'TIEMPOS VERBALES: Futuro anterior' de Nieves Correa a las 20,00 horas. La entrada para asistir las sesiones de perfomance es libre hasta completar aforo.

La Joven Orquesta Provincial de Málaga y el Coro de Ópera de Málaga se reúnen en la Parroquia de los Santos Mártires el 7 de noviembre, a las 19,00 horas, para interpretar la Misa de Réquiem de Mozart, concierto con el que se celebra el 50º aniversario de la bendición de la imagen de Jesús de la Pasión. Entrada libre hasta completar aforo.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

Culturama en la provincia La Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre (Calle Cristóbal Ortega Navarro, 1) acoge el 5 de noviembre, a las 19.00 horas, una nueva sesión del ciclo del Centro del 27 'Tecleando el Misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas' con el poeta Sergio Moreno acompañado por la música de Miguel Núñez. Para acudir, se deberá reservar de manera telefónica previamente.

La conferencia de las canciones de cuna españolas fue impartida por Federico García Lorca el 13 de diciembre de 1928 en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Ultramarinos de Lucas, creadora del proyecto, recrea esta conferencia apasionada, para dar vida sobre el escenario a las palabras y las canciones de cuna que con tanto esmero recogió Federico, mostrando la fusión melódica de las distintas regiones de España.

El Centro Generación del 27 organiza esta actividad el próximo 7 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural Villa de Nerja. La entrada es libre hasta completar aforo.

Además, la XVII Fiesta del Conejo del municipio de Parauta une gastronomía, música y folclore el sábado 7 de noviembre. Culturama será la encargada de amenizar la celebración con las actuaciones musicales de la panda de verdiales Los Moras en la Carpa del Polideportivo a partir de las 12,00 horas y posteriormente, a partir de las 15,30 horas, será el turno del Cuarteto Antídoto.

Señor Mirinda, la veterana banda malagueña de versiones de los años 80 y 90, actuará el sábado 7 de noviembre en la XVIII Feria del Jamón de Campillos. A partir de las 21,00 horas en la explanada del Ayuntamiento.