La Diputación de Málaga reconoce a 20 mujeres de la Axarquía por su talento y compromiso con la igualdad

La Diputación de Málaga reconoce a 20 mujeres de la Axarquía por su talento, su compromiso con la igualdad y por ser ejemplo para el resto de la sociedad en un acto celebrado en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la comarca. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha entregado los reconocimientos 'Mujer del año' a un total de veinte personas de municipios menores de 20.000 habitantes de la comarca de la Axarquía que han destacado por su talento, por su compromiso con la igualdad y por ser ejemplo para el resto de la sociedad.

Así lo ha destacado la diputada provincial de Igualdad, María Dolores Vergara, durante la celebración del acto, que ha tenido lugar en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, con la participación del presidente de esta institución, Jorge Martín; de la vicepresidenta y responsable del Área de Igualdad de la Mancomunidad y alcaldesa de Árchez, María del Carmen Moreno, y de los alcaldes y alcaldesas de la comarca.

Las reconocidas como 'Mujer del año' 2026, a propuesta de sus ayuntamientos, han sido: Remedios Martín Otero, de Alcaucín; Araceli Cerrillo Vega, de Alfarnatejo; Mari Carmen Ruiz Cerezo, de Algarrobo; María Cisneros Santana, de Almáchar; Isabel García Chicón, de Almogía; Antonio Zorrilla Jiménez, de Árchez; Francisca Fortes Yuste, de Benamargosa; Carmen Muñoz Peláez, de Canillas de Albaida; Ana Sánchez Rodrigo, de Colmenar; Manoli Bustos Coín, de Comares; Gemma Lea Edelman, de Cómpeta; Ascensión Acosta Rubio, de Cútar; Carmen Ramírez Jaime, de Frigiliana; Antonia Jiménez Merino, de Iznate; Sonia Béjar Luque, de La Viñuela; Ana María Ruiz Moreno, de Macharaviaya; Leonor Muñoz Blanco, de Moclinejo; Mónica Moreno Pérez, de Periana; Sonia Moro Vilalba, de Riogordo, y María Dolores Cantero Abolafio, de Sayalonga.

"Cada una de vosotras representa una historia única, pero juntas formáis algo mucho más grande: formáis parte de la historia de la Axarquía", ha afirmado Vergara, quien ha incidido en que estas mujeres han ayudado a levantar sus pueblos y, con su empuje, han logrado crear más y mejores oportunidades para las generaciones que venían detrás.

"Por eso, además de celebrar vuestros logros, también reafirmamos un compromiso: seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva, donde todas las niñas que hoy crecen en nuestros municipios sepan que pueden llegar tan lejos como sueñen", ha manifestado la diputada provincial.

Este ha sido el primero de los cuatro actos comarcales previstos para este año, en los que se van a entregar un total de 59 reconocimientos.

La siguiente cita será el 17 de marzo en el Centro Cultural Villa de Ardales para homenajear a 22 mujeres de las comarcas del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, Sierra Norte y Guadalteba.

El 24 de marzo, el acto de Mujer del Año se realizará en el salón de actos del Ayuntamiento de Benahavís con siete premiadas. Y la última gala, en fecha aún por concretar, será en Cortes de la Frontera para reconocer a otras diez mujeres.