Las diputaciones andaluzas reclaman a Gobierno y Junta de Andalucía más financiación y reivindican su utilidad

Presidentes provinciales se ponen como modelo de gestión de fondos europeos y planes específicos contra la despoblación

MÁLAGA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de las diputaciones de Almería, Javier Aureliano García; Cádiz, Irene García; Córdoba, Antonio Ruiz; Granada, José Entrena; Huelva, María Eugenia Limón; Jaén, Francisco Reyes; Málaga, Francisco Salado; y Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, han reivindicado este lunes el papel "fundamental" que tienen estas administraciones para el día a día de sus respectivas provincias y de los municipios, especialmente los más pequeños.

Así, en el foro 'Retos y desafíos de las diputaciones provinciales', organizado por Sur, han reclamado tanto al Gobierno central como al andaluz más recursos para hacer frente a las cuestiones que deben atender estas administraciones, muchas de ellas, han añadido, por encima de sus propias posibilidades económicas e incluso de competencias, citando cuestiones como el servicio de ayuda a domicilio, los planes de empleo o la lucha contra la exclusión financiera. Por tanto, han reivindicado la utilidad de las diputaciones para la ciudadanía así como la "buena gestión" que hacen, pese a la escasez de recursos, y especialmente en el caso de los fondos europeos.

Los presidentes han defendido la "alianza" de las diputaciones andaluzas y cómo la irrupción de la pandemia de la COVID-19 fue "dura" para atender las necesidades que iban surgiendo a las poblaciones en materia de desinfección o de compra de mascarillas y han incidido en la lucha contra la despoblación.

"Hemos visto cómo la pandemia lo ha quebrado todo pero se ha demostrado que --las diputaciones-- somos útiles y eficientes", ha dicho la presidenta de Cádiz, Irene García, quien ha lamentado la situación de "infrafinanciación que no tiene ningún sentido" en estas instituciones, incidiendo en servicios básicos como la lucha contra incendios, la ayuda a domicilio, y en cómo en la pandemia "teníamos que desinfectar, que no es nuestra competencia; o comprar mascarillas, o garantizar el inicio del curso escolar en condiciones".

En este sentido, ha lamentado la soledad durante ese periodo: "Veíamos cómo cada domingo el presidente del Gobierno de España se reunía con los presidentes de las autonomías. Cuánto echamos de menos esta terapia de grupo. Una vez nos reunimos con la Junta de Andalucía para trasladar las dificultades y que no hubiera inseguridad jurídica", ha lamentado.

Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, ha admitido que lo pasaron "realmente mal". "Ni del Estado ni de la Junta, ni un poquito de cariño siquiera", ha enfatizado, lamentando que echó en falta "una llamada del presidente de la Junta en estos dos años, un cómo va la cosa. Y Fernando --por Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP-- pidió una reunión en julio de 2020 y nos la dieron en septiembre".

También ha reivindicado que las diputaciones gestionen fondos europeos: "Cuando nos han dado oportunidades de gestionar lo hemos hecho con éxito" incluso mejor, ha dicho, que el Gobierno de España y de Andalucía en cuanto a ejecución en el caso de la provincia de Jaén. En este punto, Reyes ha pedido conocer ya cómo van a participar las diputaciones con el 54% de los fondos europeos que va a recibir la comunidad autónoma.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recordado que estas instituciones tienen "poca independencia y autonomía financiera pero, sin embargo, tenemos que afrontar muchísimas tareas y lo hacemos con mucho éxito y eficacia". "Somos la institución que vela por el interés general provincial --ha precisado--, siendo conscientes de que una provincia es muchísimo más que la suma de sus municipios. Por eso, nuestra misión es maximizar todo el potencial de una provincia sabiendo colaborar con el resto de administraciones".

Estas instituciones, ha sostenido, "son las más ágiles y cercanas, como se demostró durante el confinamiento, y las primeras en reaccionar, por ejemplo, ante la crisis humanitaria por los refugiados de la invasión rusa de Ucrania".

El dirigente en Granada, José Entrena, ha sido gráfico al incidir en que gracias a las diputaciones muchos municipios "pueden abrir la persiana" cada día: "A mí se me critica mucho por el capítulo 1 --personal-- pero si hay servicios sociales es porque hay un trabajador social; si hay actividades deportivas es por los técnicos que propone la Diputación o igual con las actividades culturales".

A su juicio, tiene que quedar claro "qué modelo" se quiere y ha hecho hincapié en que "no se hable de Andalucía vaciada porque no estamos vaciados ni queremos que nos vacíen. Tenemos que remontar y entre todos, primero la UE facilitando recursos para los pequeños municipios". "Hay que pelear para que haya recursos para el medio rural", ha dicho, añadiendo que también hace falta "una fiscalidad diferenciada".

Respecto a la despoblación y a problemas como la exclusión financiera, ha dicho Entrena: "Las diputaciones nos metemos en todo, nos pasa como a los ayuntamientos. No tenemos capacidad legislativa, pero si podemos presionar".

Al respecto, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido que como FAMP ha pedido una reunión con Unicaja ante el cierre de sucursales en muchos municipios de la Serranía de Ronda: "Vamos a poner pie en pared".

También ha aludido a la "sensibilidad" del Gobierno de Sánchez con el municipalismo, con la "eliminación de cláusulas de la ley de estabilidad que ha permitido que la solvencia económica sea el mayor activo que tenemos para ponernos al servicio de los ayuntamientos, lo mismo que al servicio de los vecinos". En este sentido, ha lamentado que "a muchos se les llena la boca de autonomía municipal pero una cosa es predicar y otra bien distinta dar fruto, y trigo". A su juicio, la Diputación de Sevilla "no se ha sentido respaldada por la Junta durante la pandemia; estuvimos huérfanos".

Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, ha pedido que "se nos tenga más en cuenta" y ha puesto como ejemplo que el Gobierno central no les haya permitido "participar a la hora de opinar sobre el reparto de los fondos europeos". "Es fundamental y clave, cuando se nos ha dado el dinero se ha destinado bien. Da igual el código postal, nuestra obligación es ofrecer los mismos servicios vivan donde vivan". Todo, ha subrayado, para que "nadie se vea obligado a abandonar sus pueblos".

Por ello, ha demandado ayuda y una "financiación justa" para "repartir a los municipios y nivelar oportunidades y vertebrar el territorio". "Somos el dique de contención de la despoblación. Las diputaciones son la solución a muchos de los problemas de cada provincia". "Nosotros llegamos al territorio y lo defendemos", ha finalizado.

La dirigente de Huelva, María Eugenia Limón, por su parte, ha agregado que la COVID "ha puesto de manifiesto que el futuro del mundo rural está repleto de oportunidades pero tienen que ir acompañadas de innovación para hacer frente a retos y desafíos". La provincia onubense, ha dicho, es la menos poblada y la segunda con más riesgo de despoblación tras Almería, con una "brecha enorme entre costa y área metropolitana" y también con otras provincias hermanas.

En este punto, ha criticado el cierre de bancos en los pueblos, lo que perjudica a la vida de estos y a sus habitantes, especialmente los mayores.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha considerado que los pueblos andaluces no se pueden "quedar atrás en estos momentos tan especiales que estamos viviendo" y ha recordado que proporcionan más servicios de los que debieran. A su juicio, la financiación local "ha estado solapada frente a la autonómica", insistiendo en la importancia de estas administraciones:

"Lo principal es no dejar a nadie atrás y las diputaciones harán que los pueblos pequeños no se queden atrás".