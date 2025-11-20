El director del Centre Pompidou París visita la exposición 'Picasso Memoria y Deseo'

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha recibido la visita de Xavier Rey, director del Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle del Centre Pompidou París, para conocer la recién inaugurada exposición 'Picasso Memoria y Deseo'.

Esta muestra, comisariada por el catedrático de la UMA Eugenio Carmona, explora la relación entre memoria y deseo en la obra de Picasso y sus contemporáneos, a partir del emblemático óleo Estudio con cabeza de yeso (1925), cedido por el MoMA de Nueva York.

Rey estuvo acompañado por Raphaële Bianchi, responsable de los préstamos y depósitos del museo parisino. Durante el recorrido, los visitantes fueron guiados por Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga, y por el comisario de la exposición, Eugenio Carmona, en un encuentro que refuerza los lazos de colaboración entre ambas instituciones y subraya la relevancia internacional de la programación del museo malagueño.