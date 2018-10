Dirigentes del PSOE en Andalucía piden a Báñez un plan de empleo en todos los municipios "como ha hecho en su localidad"

Actualizado 22/09/2012 18:19:59 CET

Los socialistas enviarán una carta a la ministra para exigirle "igualdad de trato"

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE andaluz, Francisco Conejo, ha anunciado este sábado que los alcaldes y portavoces socialistas de toda Andalucía van a exigir por carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que ponga en marcha un plan de empleo en todos los municipios andaluces "tal y como ha hecho en su localidad".

Y es que, ha explicado Conejo antes de participar en Málaga en la presentación de la nueva campaña de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) sobre empleo; Báñez "se comprometió esta misma semana con representantes de San Juan del Puerto (Huelva), su pueblo natal, a impulsar un plan específico de empleo".

"Entendemos que lo que es bueno para San Juan del Puerto es bueno para el resto de municipios de Andalucía", ha manifestado a los periodistas Conejo, quien ha estado acompañado por el secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, y el máximo responsable de JSA, José Carlos Durán.

Conejo ha explicado que los socialistas van a iniciar una campaña para exigir "igualdad de trato". En este sentido, los alcaldes y portavoces socialistas van a remitir una carta a la ministra, pues, aunque "nos alegramos de que haya un plan de empleo para su pueblo, también queremos que lo haya para los 771 municipios de Andalucía", ha apuntado.

En la misiva, los socialistas también reclamarán al Gobierno central que destine a la Comunidad Autónoma "la financiación necesaria para garantizar las políticas activas de empleo", ya que, según ha recordado Conejo, el Ministerio de Empleo "ha recortado las políticas activas de empleo para Andalucía en 300 millones de euros".

Con ello, "numerosos programas para los jóvenes andaluces y para los ciudadanos en general están en riesgo", como la contratación de los agentes locales de empleo (Alpes), las casas de oficio o las escuelas taller, ha indicado.

"Se están poniendo en peligro puestos de trabajo", ha asegurado y ha lamentado que "desde que Báñez es ministra lo único que ha hecho con Andalucía es discriminarla y marginarla". Conejo ha reclamado un plan específico también para Andalucía "como ha hecho la ministra con Extremadura".

JSA SE SUMA A LA CAMPAÑA

A esta campaña se ha sumado Juventudes Socialistas de Andalucía, que también ha reclamado un plan de empleo joven para la Comunidad Autónoma, según ha explicado el secretario general de JSA, José Carlos Durán, quien subrayado que "estamos ante la generación de jóvenes más preparara de la historia que por desgracia tiene que emigrar para buscar empleo".

"Estamos ante la incompetencia y ante la arbitrariedad de personas como Báñez. Además de a los 122 jóvenes de su pueblo que se van a beneficiar de sus políticas, que mire por los 115.000 jóvenes andaluces menores de 25 años que también nos merecemos ese plan de empleo juvenil", ha dicho.

EDUCACIÓN Y VIVIENDA

Por su parte, el secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, ha advertido de que las políticas del Gobierno del PP "se está cargando el futuro de nuestros jóvenes". Así se ha referido al empleo, la educación y la vivienda.

En cuanto al primero, ha señalado que, "a pesar de que Rajoy ha aprobado más de una veintena de decretos ley, ni uno solo ha sido para crear empleo; ni uno para un plan de empleo para la gente joven". El también diputado socialista ha explicado que en la provincia de Málaga hay aproximadamente 47.000 jóvenes sin trabajo, "de los cuales el 43 por ciento son parados de larga duración".

"Con la modificación en la ayuda de 400 euros que ha hecho el Gobierno sólo en Málaga hay 3.500 jóvenes que pierden ese derecho", ha detallado, a la vez que ha lamentando que "no hay empleo, no hay cobertura, no hay futuro para los jóvenes, en definitiva".

En materia de educación, ha destacado que el Gobierno "en nueve meses ha recortado en 5.000 millones el presupuesto", y ha criticado que "el PP ha presentado un anteproyecto de ley de educación que retrocede 40 años en la historia de España". "El Partido Popular elimina el avance de este país en algo tan importante como es la educación", ha expresado.

Concretamente sobre educación universitaria, ha hecho hincapié en que los 'populares' "suben las tasas y bajan las becas" y "la consecuencia es que muchos alumnos con capacidad intelectual pero sin recursos económicos van a tener que dejar de estudiar". En el caso de la Universidad de Málaga (UMA), ha calculado, serán "en torno a 3.000".

Por último, se ha referido a la vivienda. En este punto, ha apuntado que "si no hay trabajo y se cierra el grifo de las hipotecas es muy difícil acceder a una vivienda". Asimismo, ha recordado que el Gobierno disminuyó la cuantía de la Renta Básica de Emancipación en un 30 por ciento y va a eliminarla definitivamente".