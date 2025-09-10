El diseñador Rafael Urquizar presentará Parasceve en la 'Madrid Fashion Week' junto a Málaga de Moda

El diseñador de moda malagueño Rafael Urquizar y por la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diseñador de moda Rafael Urquizar tiene previsto asistir a la 'Madrid Fashion Week', junto a la marca Málaga de Moda de la Diputación provincial, para celebrar 40 años en la industria y presentar su colección Primavera-Verano para 2026 llamada Parasceve. Lo hará el próximo miércoles, 17 de septiembre, a las 20.00 horas en el Madrid Arena.

Así lo ha anunciado el diseñador acompañado por la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, quien han reiterado el apoyo de la Diputación al diseñador.

"Su talento y constancia lo han convertido en un referente, y para la Diputación es un orgullo seguir acompañando su trayectoria". "La moda es un sector estratégico: genera empleo, impulsa la creatividad y proyecta la imagen de Málaga más allá de nuestras fronteras. Por eso las instituciones debemos estar presentes y respaldar a los diseñadores", ha precisado González.

Este se trata de un desfile que cuenta con el impulso de Málaga de Moda de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y el Ayuntamiento de Madrid, así como con la colaboración de la Escuela Antonio Eloy y el Instituto IDEM.

De este modo, González ha informado que Málaga de Moda asiste a la 'Madrid Fashion Week' (MBFW) con un estand en Cibelespacio que acercará a los asistentes el talento y la creatividad de los diseñadores malagueños.

Durante los días del evento, del 18 al 21 de septiembre, el espacio será dinamizado con diferentes talleres en vivo protagonizados por marcas adheridas a Málaga de Moda, que mostrarán sus procesos, técnicas y propuestas únicas, reforzando así la proyección nacional de la moda hecha en la provincia.

Por otra parte, se contará con el desfile del diseñador Félix Ramiro el día 17 a las 15.00 horas en Centro Cultural Daoíz y Velarde, para presentar su colección Embrujo.

PARASCEVE

La colección Parasceve es una propuesta singular inspirada en la luna de Semana Santa y en sus colores, olores y sensaciones, en definitiva, en la pasión de Urquízar por Málaga.

Así, Parasceve "nace de la inspiración en la primera luna llena de primavera, la que ilumina el Viernes Santo y anuncia el inicio de un nuevo ciclo en la naturaleza". La colección refleja la pasión, el dolor y la esperanza, con referencias directas a la luz de la luna atravesando vidrieras, símbolo de espiritualidad y renacimiento.

La propuesta se construye sobre una paleta de colores que va del blanco al negro, pasando por el rojo sangre, los malvas y los destellos de oro. Los tejidos, crep, gasa, punto de seda, laminados y encaje, encarnan un diálogo entre tradición y modernidad, entre fortaleza y fragilidad, sello de identidad de Urquizar.

"Todo lo andaluz, lo que tiene que ver con mi tierra, me inspira profundamente. En esta ocasión, la colección Parasceve nace de la primera luna de primavera, la que coincide con el Viernes Santo, y encuentra en la Semana Santa andaluza un punto de referencia esencial", ha explicado el diseñador.

Urquizar ha añadido que "más que reproducir lo obvio, he querido darle mi aire personal, reinterpretando esa luz que atraviesa las vidrieras de las iglesias, los colores intensos y las formas simbólicas. Es una propuesta pensada para la temporada primavera-verano, en la que tradición y contemporaneidad se funden para transmitir la magia y el espíritu de ese momento único del año".

Además, ha agradecido a las instituciones que representan por el apoyo a la moda malagueña y "por contribuir a que el nombre de Málaga, a través de sus colecciones, tenga proyección internacional en la industria de la moda" y ha adelantado que durante el desfile habrá una sorpresa en forma de música en directo.

Desde la Diputación han destacado que la presentación de Parasceve adquiere "un valor especial" ya que "Rafael Urquizar celebra 40 años de trayectoria en el mundo de la moda, un aniversario que coincide con los 40 años de la 'Mercedes-Benz Fashion Week Madrid', consolidando una doble efeméride en el calendario de la moda española".

Nacido en Málaga en 1971, Urquizar estudió en Esmod International Fashion Group Paris y pronto fundó su propia firma, que ha desfilado en pasarelas nacionales e internacionales y vestido a actrices, cantantes y modelos en alfombras rojas y eventos destacados. A lo largo de su carrera, ha recibido galardones como la Aguja de Oro y trabajado en equipos creativos de firmas como Pedro del Hierro para el Grupo Cortefiel.

En la actualidad, su 'atelier' se ubica en Málaga, con una sucursal en Sevilla, donde desarrolla colecciones de costura a medida, moda nupcial y ediciones limitadas de 'prêt-à-couture'.

Con Parasceve, Urquizar reafirma "su compromiso con la excelencia artesanal, la innovación y el respeto a la herencia cultural andaluza, proyectando desde Málaga al mundo una moda con identidad propia y vocación internacional".